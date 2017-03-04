Apple, iPhone 8'i Eylül Ayına Yetiştiremeyebilir!

Ortaya çıkan son bilgilere göre Apple'ın bu yıl tanıtacağı akıllı telefonu iPhone 8'i Eylül ayında göremeyebiliriz.

Hatırlayacağınız üzere bir süredir ortaya çıkan haberler, Apple'ın iPhone'un 10. yılına özel olarak bu yıl iPhone 7S modelini atlayarak tekrar devrimsel yenilikler sunacak iPhone 8 modelini tanıtacağı yönündeydi. Bu haberlerin üstüne iPhone 8'in çıkış tarihiyle ilgili yeni bir bilgi daha geldi.

Bildiğiniz gibi her yeni iPhone modeli, Eylül ayında düzenlenen etkinlikle tanıtılıyordu ancak görünüşe göre Apple, iPhone 8'de kullanacağı yüz tarama teknolojisi ve ana ekran tuşunun yerini alacak dokunmatik kontrol alanını tam olarak yetiştiremediği için iPhone 8'in tanıtımı daha ileri bir tarihe ertelenecek. Ayrıca daha önce artık Apple sarrafı olan KGI analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 8'lerde kullanılacak OLED ekranlar için de Apple'ın daha uzun bir vakte ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Bu durumda iki seçenek karşımıza çıkıyor; ya Apple, iPhone 7S modelini atlamayacak ve Eylül ayında tanıtımını düzenleyerek esas bombayı önümüzdeki yıl patlatacak ya da Eylül ayındaki basın toplantısını daha ileri bir tarihe alarak bu yıl iPhone 8 modeliyle akıllı telefon dünyasında büyük bir ses getirecek.