Apple, Steve Jobs Tiyatrosu'na Gizli Bir Oda İnşa Etti

Apple, yeni yaptırdığı Steve Jobs Tiyatrosu'nun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Şirket yeni iPhone'ları daha önceki tanıtımlarına göre çok daha gösterişli şekilde sunacak.

Apple, iPhone’ların yaratıcısı olan Steve Jobs’a ithafen, iPhone’ların 10. yıl telefonu olan iPhone 8’i yeni yapılan Steve Jobs Tiyatrosu’nda tanıtacak. Tiyatronun yapım aşaması ve tanıtıma hazırlık süreci devam ettiği için mimarisi ve iPhone 8 tanıtımının nasıl olacağına dair çok fazla bir bilgi yok.

Fakat Neil Cybart’ın paylaştığı Steve Jobs Tiyatrosu’na ait teknik fotoğraflar, tanıtım ve sonrası için bazı ipucları veriyor. Lansman etkinliğine gelenler asansör ve merdivenlerle gösteri salonuna ilerleyecek, fakat lansman sonunda lobiye çıktıklarında bir sürpriz ile karşılaşacaklar.

Apple sergi alanını yuvarlak, hareket edebilen bir duvar ile kapatmış olacak. Bu nedenle lansman öncesinde insanlar yeni Apple cihazları göremeyecekler. Lansman sonunda insanlar çıkış yaptığı sırada duvar kaldırılacak ve davetliler yeni iPhone, Apple Watch ve Apple TV tanıtım ürünlerini inceleyebilecekler.

Apple, davetlilerin asansöre bindikleri ve indikleri yönler farklı olacağı için lobiye dönen asansör sistemleri yerleştirdi. Apple, daha önceki tanıtımlarında daha basit bir mimari kullanıyordu. Salonun adı Steve Jobs olunca yetenekleri de çok fazla oluyor tabii.