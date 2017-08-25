Apple, iPhone 8 ile Birlikte 4K Apple TV'yi de Tanıtacak!

Apple, önümüzdeki ay gerçekleşecek iPhone 8 lansmanında iPhone 8 ile birlikte 4K çözünürlüklü ve HDR özellikli yeni Apple TV'yi tanıtacak.

Bloomberg’in haberine göre Apple, iPhone 8’in yanında Apple Watch ile birlikte yeni bir ürün daha tanıtacak. Söylenenlere göre Apple, Cupertino’da 4K çözünürlüklü ve HDR özellikli bir Apple TV üzerinde çalışıyor. Bu yılın başlarında yapılan bir açıklamada şirket, Apple TV’nin 4K çözünürlüğe kavuşacağını ve HDR özelliği ile daha zengin renklerde videolar oynatacağını söylemişti. Görüntüler artık daha büyük dosta boyutlarına sahip olacağı için Apple TV’nin daha güçlü bir işlemciye ihtiyacı olacaktır. Yeni Apple TV’yi alanların tam kapasitede kullanabilmesi için 4K HDR destekli bir televizyona sahip olmaları gerekecek.

Apple TV’nin kavuşacağı yeni yeteneklere ve daha güçlü işlemciye rağmen Apple mühendisleri, gerçekleşecek yükseltme için mutsuz görünüyorlar. Çünkü Apple’ın Apple TV’yi piyasaya sürmesindeki temel neden insanları paralı televizyon aboneliklerinden kurtarmaktı, fakat şirket bunun için gerekli ortaklık anlaşmaları yapamadı. Apple’ın bir yayın servisi ile anlaşıp anlaşmayacağı hala belli değil, fakat Bloomberg’e göre şirket, Netflix gibi yayın servisleriyle 4K yayın sunabilmek için anlaşmaya çalışıyor.

Apple, iTunes üzerinden 4K filmleri kullanıcılarına sunmak için film şirketleriyle de görüşmeler yapıyor. Teknoloji devinin, Apple TV programları için 1 milyar dolarlık bir bütçe ayırdığı düşünülüyor. Bu nedenle yakında Apple TV’de orijinal içerikler görmemiz şaşırtıcı olmaz. Ayrıca hem yeni hem eski Apple TV’ler bu yılın sonuna kadar Amazon Prime Video’ya erişebilecekler.

Apple TV’nin geleceğinin ne olduğunu ve kullanıcılarının neyle karşılaşacağını öğrenmek için Eylül ayındaki lansmanı beklemek zorundayız. Eğer bir Apple-Netflix iş birliği gerçekleşirse şirket, büyüklüğüne büyüklük katacaktır.