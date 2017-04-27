Apple, iPhone 8 İle Pil Mimarisinde Devrim Yapacak!

Amerikalı bilişim devi Apple, kullanacağı yeni teknolojiler ile batarya ömrü ve şarj hızı gibi alanlarda, tüm rakiplerini açık ara geride bırakmayı hedefliyor.

iPhone 8, söylentilere göre 2700 mAh pil ile donatılacak. Asıl soru şu: Apple 5.2 inç köşeden köşeye ekran ile donatılmış bir cihazda, böyle büyük bir bataryaya yetecek yeri nasıl bulacak? Cevap basit: Apple, anakart başta olmak üzere tüm parçaları küçültebildiği kadar küçültecek.

Verimlilik, verimlilik, verimlilik

KGI Securities'in kadrolu Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, "iPhone 8" daha fazla alan sağlamak için bir PC anakart olarak da bilinen mantıksal çevrim birimi kullanacak. Anakartın boyutlarını küçültmenin, daha fazla enerji verimliliği sağlamak gibi bir avantajı da var. Üstelik Apple, son anda bir mucize gerçekleşmezse LCD ekranları terk ediyor. OLED paneller LCD panellere göre daha inceler ve daha az enerji tüketiyorlar. Bu söylentiler doğruysa iPhone 8, kardeşleri iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'tan çok daha verimli olabilir.

Etkinlik, etkinlik, etkinlik

Ming-Chi Kuo'nun diğer iddiası ise iPhone 8'in tüm bu gelişmelere ek olarak, L şeklinde çift hücreli benzersiz bir batarya kullanacağı yönünde. Bu tasarım ile şimdiki hızlı şarj mimarilerinden bile daha hızlı şarj mümkün olacak. Amerikalı şirket USB Type-C girişi kullanarak etkinliği artırma amacı güdüyor. iPhone 7 Plus, güncel bataryasıyla 15 saate kadar internet kullanımı ve 21 saate kadar görüşme ömrü sunuyor. Ancak Apple, şarj ömrü ve hızı konusunda devrim yapmayı kafaya takmış gibi gözüküyor.