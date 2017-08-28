Dow Jones, Apple’ın yeni iPhone’larını 12 Eylül’de tanıtacağını duyurdu.

Apple, tanıtım etkinliği için henüz resmi bir davetiye göndermedi. Fakat Dow Jones’un bildirdiği tarih, gelen sızıntılarla eşleşiyor. Apple iki hafta sonra yeni cihazları iPhone 7S ve 7S Plus’u tanıtacak. Şu ana kadar çıkmış en muhteşem iPhone olacak olan iPhone 8 de 12 Eylül’de Apple hayranlarının beğenisine sunulacak.

Her ne kadar iPhone 8 ile ilgili bir çok bilgiyi sızıntılar sayesinde öğrenmiş olsak da, cihazın resmi lansmanı her zaman heyecan verici olmuştur. Kısaca özetlemek gelirse iPhone 8, OLED ekranlı, ‘neredeyse’ sıfır çerçeveli, 3D yüz tanıma sensörlü, 512GB’a kadar hafızası olan minik bir teknoloji harikası olacak.

Her ne kadar hatırlatmak tadımızı kaçırsa da iPhone 8’in satış fiyatının 999 dolar civarında olacağını tekrar belirtelim. Bu da ülkemizde 5399 TL civarında bir fiyatı olacağı anlamına geliyor. Tabii Galaxy Note 8, 4999 TL’lik fiyatı ile bizi bu rakamlara önceden ısındırmıştı.

Apple, yeni iPhone’ların resmi tanıtımını 12 Eylül’de yapacak. Cihazlar 15 Eylül’de ön siparişe açılacak ve herkesin merakla beklediği yeni iPhone’lar, 22 Eylül’da tüm dünyada satışa sunulacak. Apple, yeni iPhone’lar ile birlikte yeni Apple Watch’u ve 4K destekli Apple TV’yi de tanıtacak.