Apple iPhone 8'in Servis Ücretlerini Açıkladı!

Akıllı telefon dünyasının en iddialı ve en pahalı seri iPhone'un 3 yeni üyeye kavuşmasından sonra servis fiyatlarına zam geldi. Apple son onarım fiyatlarını internet sitesi üzerinden güncelledi

Dün erken saatlerde Apple, kendi bünyesinde sunduğu garanti paketi olan AppleCare Plus’ı tüm iPhone Plus modelleri için 149 dolara yükseltti. Ayrıca iPad Pro’nun perakende fiyatı sessiz sedasız 50 dolarlık artış yaşadı. Şimdi de iPhone 8’in duyurulması ile beraber firma, tüm servis ücretlerine de şöyle bir ayar çekti.

Artık bir iPhone 8 alacaklar, telefonun ekranını ne kadar tamir ettireceklerini ya da genel hasarın ne kadara mal olacağını öğrenebilcekler. Şu an kullanımda olan iPhone’lardan başlayıp zam miktarlarını dolar kurunda belirtelim:

iPhone 6 ve iPhone SE ekran tamiri 99 dolardan 129 dolara çıktı.

iPhone 6S ve iPhone 7 ekran tamiri 129 dolardan 149 dolara çıktı.

Tüm Plus modelli iPhone’lar da (8 dahil) ekran tamiri 169 dolara çıktı.

iPhone X ekran onarımı ve ya diğer hasar masrafları ile ilgili bir açıklama henüz yok. Zira bu fiyatlandırmanın 200 dolar civarında olacağı öngörülüyor.

Eğer cihazınızın ciddi bir hasarı varsa çoğu zaman cihaz değişimi anlamına gelen “diğer hasar” ücretleri, ekran dışındaki ikinci ve en yüksek etikettir. Tüm modellerin hem dolar kurunda hem de TL bazındaki servis ücretlerini aşağıya bırakalım:

Dolar kurunda iPhone onarım ücretleri:

Türk Lirası bazında iPhone onarım ücretleri:

Açıkçası bu fiyatlardan sonra bir iPhone alıp servis dışına çıkması durumunda ona gözümüz gibi bakmamız gerekecek. Yoksa bu fiyatların çoğu can yakar. Apple'ın garanti sürenizi, cihazınızın uygun olması durumunda uzatan AppleCare hakkında bilgi almak için şuraya, en güncel servis onarım fiyatlarını öğrenmek için şuraya tıklayabilirsiniz.