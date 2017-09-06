Apple iPhone Lansmanı Öncesinde iOS11 Bildirimleri Yayınlıyo

Yeni işletim sistemi iOS 11'in tam olarak ne zaman yayınlanacağı henüz kesin olmamakla birlikte tanıtımı daha şimdiden başladı. Apple kullanıcıları bu sabahtan itibaren 'İpuçları' başlığı altında yeni iOS 11'in tanıtımını yapan bildirimler almaya başladılar.

Apple, bu ay düzenlenecek yeni işletim sisteminin lansmanı öncesinde iPhone, iPad ve iPod touch kullanıcılarına iOS 11’in tanıtımını yapmaya başladı. Mevcut ‘İpuçları’ uygulaması bu sabahtan itibaren ‘iOS 11’le gelen yeni Kontrol Merkezini tanıyın’ şeklinde bildirimler göndermeye başladı.

‘İpuçları’ uygulamasına tıklayarak yeni özellikler hakkında bazı ön bilgiler edinebilirsiniz. Yeni ‘Kontrol Merkezi’, ‘Sürüş Esnasında Rahatsız Etme’, ‘Dosyalar’ uygulaması gibi bir çok uygulamanın tanıtımı yapılıyor bu bildirimlerde.

Apple söz konusu bildirimleri normalden önce göndererek kullanıcıların henüz tam çıkış tarihi belli olmayan yeni yazılım güncellemesine heveslenmelerini sağlamaya çalışıyor.

Bununla birlikte iOS 11, 12 Eylül’de basın etkinliğinde tanıtılacak yeni iPhone 8 ve Edition modellerinde ön yüklenmiş olarak bu ay içerisinde gönderilmeye başlanacağı için hemen hemen hazır sayılır.

Her ne kadar Apple yeni işletim sistemini telefonların piyasaya sürülmesinden birkaç gün öncesine kadar tehir ediyorsa da, bu etkinlikle sıra dışı bir yol izleyerek etkinlik esnasında da tanıtabilir iOS 11’i.

12 Eylül’de etkinlik düzenleyecek olan Apple’ın yeni iPhone’ları 22 Eylül tarihinden itibaren piyasaya sürmesi bekleniyor.

Bu da demektir ki iOS 11, 19 ya da 20 Eylül’de açıklanacak. iOS 11’in tam çıkış tarihi bir haftadan az bir zaman kalan iPhone etkinliğinde açıklanacaktır.

Apple’ın telefonlara gönderdiği ipuçlarına özelliklerin uygulamalı olarak sergilendiği video klipler de eşlik ediyor.Örneğin ‘Kontrol Merkezi’ videosunda, görüntünün yeni tek sayfa tasarımı ve kullanıcıların daha fazla bilgiyi açığa çıkarmak için ekran üzerinde 3 boyutlu dokunuşu nasıl yapabilecekleri gösteriliyor.

Gösterimi yapılan ipuçları söz konusu cihaza göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin iPhone ise söz konusu cihaz, ‘Sürüş Esnasında Rahatsız Etmeyin’ modu, Apple Music ve Siri’nin de olduğu yeni müzik DJ özellikleri, yeniden tasarlanmış Kontrol Merkezi ve ‘Sıçra ve Dön’ gibi ‘Canlı Foto’ efektleri sunuluyor.

iPad kullanıcılarına gönderilen bildirimler ise yeni çoklu görevlendirme, Dock’a her yerden erişim, sürükle ve bırak ve aynı zamanda Notes’ta olduğu gibi anlık olarak not oluşturmak için Apple Pencil ile kilitli ekrana dokunma gibi özellikler üzerinde yoğunlaşıyor. Kullanıcılar, tüm özellikleri görüntülemek için iOS 11’i tetkik sitesine yönlendiriliyorlar.

iOS 11 iOS 10 üzerinde çalışan tüm cihazlara ücretsiz güncelleme olarak gelecek. iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Air, iPad Air 2, 9.7-inch iPad Pro, 10.5-inch iPad Pro, 12.9-inch iPad Pro ve altıncı nesil iPod touch cihazları yeni güncellemeden faydalanabilecekler.

Sadece iPhone 5 ve 5c kullanıcıları ile dördüncü nesil iPad kullanıcıları iOS 11 kullanamayacaklar.