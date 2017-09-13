Apple, resmi sitesi üzerinden iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın sahip olduğu tüm özellikleri en ince detaylarına kadar açıkladı.

Özelliklerini öğrenebilmek adına her saniye Apple'a yakın kaynakların ağızlarına baktığımız günler geride kaldı ve artık iPhone 8'le birlikte iPhone 8 Plus'ın nasıl cihazlar olduklarını resmi olarak öğrenmiş olduk. Bu gece yapılan lansman ile duyurulan cihazların tüm özelliklerini öğrenme fırsatımız olmamıştı, ta ki Apple bu bilgileri resmi olarak aktarana dek. Aşağıdaki bilgiler, birkaç dakika önce Apple tarafından açıklandı. Umarım kafanıza takılan bazı sorular, bu bilgilerle cevabını bulmuş olurlar.

NOT: Sol taraftaki bilgiler iPhone 8'e, sağ taraftaki bilgiler ise iPhone 8 Plus'a ait.