Apple, özellikle iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'da fotoğraf çekerken kullanabileceğiniz birbirinden muhteşem kamera sırlarını verdi. Bu özellikleri kullanarak, sanatsal fotoğraflara imza atabilirsiniz.

Apple, geçen sene piyasaya sürdüğü iPhone 7 ile günümüzde çıkan birçok telefona kafa tutmayı başarabiliyor. Çift kamerası ile muhteşem portre çekimleri yapabildiğimiz iPhone 7 ile aslında daha iyi fotoğraflar çekebileceğinizi biliyor muydunuz?

Apple, iPhone için Youtube’da yeni bir seriye başladı. iPhone 7 ve 7 Plus sahiplerine panoramaları, portreleri, aksiyon çekimlerini ve çok daha fazlasını gösteren Apple, çeşitli fotoğraf türlerini yakalamak için kullanıcılarına kamerada kullanabilecekleri ufak tüyolar veriyor.

Şu anda 5 video yayınlayan Apple, anlatmak istediği özelliği 40 saniye gibi kısa sürelerde anlatmaya çalışıyor. Örneğin Portre Modu videosu için, Adım 1, Portre Moduna geçer; Adım 2, çekimi yapmadan önce derinlik efekt etiketini arar gibi adımlar yer alıyor. Videoları herkesin kolaylıkla anlayacağı düzeyde hazırlayan Apple, iPhone kullanıcılarının gözünden kaçan tüm detayları anlatıyor.

Aslında, Apple’ın web sayfasında kamera için çok daha fazla video bulunuyor. Şu anda bunların hepsi Youtube’da değil ancak ileride onların da gelebileceğini hatırlatalım. Ama yine de Apple’ın web sayfasına ulaşmak istiyorsanız buraya tıklamanız yeterli. Web sayfasındaki videolarda daha detaylı konulara değinildiğini söyleyebiliriz.