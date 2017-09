iPhone Ekranlarının Tamir Fiyatına Zam Geldi!

Belirli iPhone modellerinin ekranlarının garanti dışı tamir masrafı 20 dolar arttırıldı. Apple yeni modellerini tanıttığı "Keynote" etkinliğinden beri bir şeyleri sessizce zamlandırmaya devam ediyor!

Geçen hafta Apple'ın çaktırmadan iPad Pro fiyatlarını nasıl zamlandırdığını yazmıştık. Apple'ın bu sefer de çaktırmadan belirli iPhone modellerinin ekran tamir fiyatlarına zam yaptığı ortaya çıktı. Keynote etkinliğinden sonra, belirli iPhone modellerini indirime sokan Apple, bundan beridir bir sürü şeye çaktırmadan zam yapıp duruyor. Bu da eski modellere yapılan indirimlerin zararının bu "çaktırmadan yapılan zamlarla mı karşılandığı" sorusunu akıllara getiriyor.

Bu zamlarla birlikte Reddit kullanıcılarının bildirdiğine göre Amerika'da iPhone 6s ve 7 modellerinin ekran tamir fiyatlarının 129 Dolar'dan, 149 Dolar'a, iPhone 6s Plus ve iPhone 7'nin ise ekran tamir fiyatlarının 149 Dolar'dan, 149 Dolar'a çıktığı anlaşıldı. Türkiye'de ise iPhone 6S ve iPhone 7 modellerinin ekran tamir fiyatı 529 tl 'den 629 tl'ye, iPhone 6s Plus ve iPhone 7 Plus modellerinin tamir fiyatı ise 609 tl'den 719 tl'ye zamlandı. Apple'ın sitesinde 12 Ağustos tarihli archive.org arşivine buradan, Apple'ın şu an ki tamir fiyatlarına ise buradan ulaşabilirsiniz.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın ekran tamir fiyatları ise sırasıyla 629 tl ve 719 tl olarak belirlendi. Yani açıkçası yeni iPhone'lar eski modelleri kullananlar için iOS 11'in yanında 100 lira üzeri zam getirmiş oldu. Bakalım Apple daha neleri çaktırmadan zamlandıracak? Siz ne düşünüyorsunuz? Apple'ın zamları, indirimde sattığı modellerin açığını kapatmak için mi, Yoksa yeni iPhone modellerinin tamir fiyatıyla eşitlemek için mi yapıldı?