Apple, iPhone İçin Kendi Ekran Kartlarını Geliştirecek!

Apple, ekran kartlarını kendisi geliştirme kararı aldı. Ancak bu durum düşünüldüğü kadar basit olmayacak gibi görünüyor.

Bildiğiniz gibi Apple, ürünlerinin birçoğunu kendisi üretmek yerine başka firmalara ürettiriyor. Aynı durum grafik işlemciler için de geçerli. iPhone ve iPad’lerde PowerVR grafik işlemcileri Apple’a tedarik eden İngiliz firma Imagination Technologies yaptığı açıklamada, Apple’ın iki yıl içerisinde teknolojisini lisanslamayacağını açıkladı. Şirket de ürünlerini kontrol edebilmek için bağımsız bir grafik tasarım üzerinde çalıştıklarını ve gelecekte Imagination’ın teknolojisine olan güvenin azalacağını açıkladı.

Apple ile işleri pek iyi gitmediği belli olan Imagination, daha önce Apple tarafından satın alınmak istemiş ancak teklif sonuçlanmamıştı. Şirketin %8’lik hisseleri Apple’da bulunsa dahi tam yetki Apple’da değil. Imagination’a göre Apple, kendilerinin teknolojisini veya telif hakkını kullanmadan yeni bir grafik yongası tasarlayamaz. Yapılan açıklamada;

“Apple, Imagination’ın patentlerini fikri mülkiyet haklarını ve gizli bilgilerini ihlal etmeden, artık Imagination’ın teknolojisine gereksinim duymayacağı iddiasını doğrulamak için herhangi bir kanıt sunmadı. Bu kanıt, Imagination tarafından istendi ancak Apple bunu sunmayı reddetti.

Üstelik Imagination, fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeden temellerden yeni bir GPU mimarisi tasarlamanın son derece zor olacağına inanıyor ve Imagination, Apple’ın iddialarını kabul etmiyor.” dedi.

Bu açıklamaların ardından Apple nasıl bir açıklama yapar bilinmez, ancak ben geri adım atacağını sanmıyorum. Apple'ın laboratuvarlarında nasıl bir teknoloji geliştireceğini bilmiyoruz, fakat geliştirdiği teknolojinin patent kuralları dolayısı ile başının derde girme ihtimalinin bulunduğunu söyleyebilirim.