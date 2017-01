Apple, iPhone’lar İçin Beklenen Kur Zammını Uyguladı (+18)

Apple, bu sabahtan itibaren iPhone’larının ve diğer ürünlerinin fiyatlarını güncelleyerek zamlı fiyatlarını açıkladı.

Dolar’ın son günlerde başını alıp yürümesi, elektronik cihazlara belirli oranlarda zam geleceğinin habercisiydi. Bazı elektronik perakende mağazaları ürünleri TL bazında aldıkları için zam ‘gelmeyebileceğini’ belirtmişlerdi fakat Apple ürünlerine bir zam uygulanacağını bekliyorduk. Şirket, bu sabahtan itibaren döviz kurundaki farklılığı ürünlerine yansıttı ve iPhone’lar dahil olmak üzere tüm cihazlarının fiyatlarını güncelledi.

Zam oranları, beklediğimiz gibi çok yüksek oldu. Örneğin iMac’in en ucuz modeli (Touch Bar'sız versiyonu) 5999 TL’den 6999 TL’ye yükseldi. 15 inç'lik MacBook Pro ise 9.499 TL'den 11.499 TL'ye yükseldi. Bunun dışında bir önceki nesil olmasına rağmen iPhone 6s’lere de ciddi miktarlarda zam uygulandı. En yüksek zam ise doğal olarak fiyatı en yüksek olan iPhone 7 Plus 256 GB hafıza versiyonuna geldi. Eski fiyatı 4599 TL olan ürün, 850 TL’lik zam sonrası 5449 TL’ye yükseldi. Aşağıda hem iPhone 6s hem de iPhone 7 modellerinin son satış fiyatlarını göreceksiniz.

iPhone 6s / 32 GB : 3199 TL

iPhone 6s / 128 GB : 3699 TL

iPhone 6s Plus / 32 GB : 3699 TL

iPhone 6s Plus / 128 GB : 4199 TL

iPhone 7 / 32 GB : 3799 TL (3249 TL)

iPhone 7 / 128 GB : 4299 TL (3649 TL)

iPhone 7 / 256 GB : 4799 TL (4049 TL)

iPhone 7 Plus / 32 GB : 4449 TL (3799 TL)

iPhone 7 Plus / 128 GB : 4949 TL (4199 TL)

iPhone 7 Plus / 256 GB : 5449 TL (4599 TL)

iPhone’lar dışında diğer cihazlar ve aksesuarlar da zamdan nasibini aldı. Buna göre Apple’ın kablosuz kulaklığı AirPods’un fiyatı 799 TL’den 899 TL’ye yükseldi. Apple TV ise 629 TL’den 749 TL’ye fırladı.