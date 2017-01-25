Apple, iPhone'larda Esnek LCD Ekranlar Kullanabilir!

'Bükülebilir telefon' çılgınlığına sonunda Apple da kapıldı.

Uzun yıllar boyunca iPhone tasarımları konusunda çizgiyi bozmayan Apple, son birkaç cihazında bu durumun yavaş yavaş dışına çıkmaya başlamıştı. Ve son gelen haberler gösteriyor ki, Apple bu konuda daha da radikal adımlar atmayı düşünüyor.

WSJ'nin haberine göre Apple, gelecekte tanıtacağı iPhone cihazlar için esnek LCD ekranlar kullanmayı amaçlamakta. Böylece esneyebilir, bükülebilir mobil cihazlar popüler olduğunda Apple'ın da söyleyecek bir sözü olacak.

Apple, esnek LCD ekranlar konusunda Japan Display'in teknolojisini kullanmayı amaçlamakta. Japan Display'in LCD ekranları, standart LCD'lerde olduğu gibi camdan değil, plastikten yapılmakta. Bu durum da ekranların rahatlıkla esneyebilmelerini sağlıyor.

Japan Display, esnek LCD ekranların seri üretimine önümüzdeki yıl başlayacak. Ancak bu, 2018 yılında esneyebilen telefonlar göreceğimiz anlamını taşımıyor zira henüz ekran üreticileri, kullanıcıların rahatlıkla, istedikleri şekilde büküp esnetebilecekleri ekranları seri üretime sokmaya hazır değiller.

Tabii esneklik konusunda iş sadece ekrana düşmüyor. Aynı şekilde telefonun diğer parçalarının da bükülme işlemine uygun şekilde tasarlanmış olması lazım.

Sonuç olarak Apple, gelecekte tanıtacağı iPhone'larda bu tarz yenilikçi şeyler denemeyi amaçlamakta. Aynı şekilde başta Samsung olmak üzere LG, Xiaomi gibi firmalar da bu konularda çalışmalar yapmaktalar. Bakalım bükülebilir ekranlı telefonlar ne zaman gelecekler.