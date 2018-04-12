Apple, Samsung'un OLED Ekran Fiyatlarını Düşürmesini İstiyor

Tüketicilerin yüksek fiyatı nedeni ile almaya çekindikleri iPhone X'dan dersini alan Apple, yeni iPhone'ları daha düşük fiyatla satışa sunmak için Samsung'tan OLED ekran fiyatlarını düşürmesini talep ediyor.

Apple’ın akıllı telefon konusunda en büyük rakibi konumunda bulunan Samsung, aynı zamanda şirketin en üst seviye akıllı telefonu olan iPhone X’un da tek OLED ekran tedarikçisi konumundadır. Samsung’un, Apple’ın talep ettiği ekran miktarını ve kalitesini sunabilecek tek şirket olması, Güney Koreli teknoloji devinin fiyat belirleme konusunda eline çok ciddi koz vermektedir ki bu nedenle Samsung’un yalnızca iPhone X satışlarından 2018 yılında elde edeceği kârın 22 milyar dolar seviyesinde olması bekleniyor.

iPhone X tanıtımından önceki beklentiler, Çinli akıllı telefon üreticilerinin Apple’ın OLED ekranlı amiral gemisinin piyasaya çıkışından sonra OLED ekranlı telefonlar üretmeye yöneleceği şeklindeydi. Fakat Çinli üreticiler, sürpriz bir şekilde iPhone X’un çentiğini alıp OLED ekranı ‘pahalı’ olduğu gerekçesi ile gereksiz gördüler. Bu duruma Apple fanatiklerinin iPhone X’a yoğun bir ilgi gösterdikten birkaç ay sonra cihaz satışlarının düşmesi de eklenince, Samsung’un fiyat belirleme konusunda eli iyice zayıflamış oldu.

Bugüne kadar ortaya çıkan ve resmi olmayan bilgilere göre Apple, Samsung’un ürettiği her bir OLED ekran için 110-130 dolar arası bir bedel ödüyordu. Bu da iPhone X maliyetinin neredeyse 3’te 1’ine denk geliyor. Yüksek fiyatlandırmanın cihaz satışlarını düşüreceğini iPhone X ile birlikte anlayan Apple, 2018 model iPhone’ların da ekranlarını üretecek olan Samsung ile ekran fiyatlarını düşürmesi için masaya oturdu. Apple’ın ana hedefi 2018 model iPhone’larda için OLED ekranları 100 dolara temin edebilmek.

OLED ekranların bir trend haline gelmemesi ve iPhone X satışlarının cihazın yüksek fiyatı nedeni ile azalması, Samsung’un Apple karşısındaki pazarlık gücünü azaltıyor. Yine de Samsung, Apple’ın yüksek tedarik ve kalite talebine karşılık verebilecek tek üretici olduğundan yeni iPhone’ların OLED ekranlarında ciddi bir fiyat düşüşü yaşanması sürpriz olur. Fakat koşullar ne olursa olsun, 2018 model iPhone’ların fiyatı ile tüketicide karşılık bulamayan iPhone X’dan daha makul bir fiyata sahip olması bekleniyor.