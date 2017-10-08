Apple iPhone'ları Yazılım Güncellemesiyle Yavaşlatıyor mu?

Apple'ın her yazılım güncellemesiyle birlikte eski telefonlarının yavaşladığı bilinen bir gerçek. Genelde tüketiciler tarafından "planlı eskitme" olarak yorumlanan bu olayın perde arkasında ne var?

Apple'ın iPhone'larının özellikle de eski modellerine yapılan yazılım güncellemelerinden sonra yavaşladığı bilinen bir gerçek. Bu genelde yazılım güncellemeleriyle yapılan "planlı eskitme" denen çok eski bir iddia ile destekleniyor. Planlı eskitme kavramı genel anlamda, yeni ürünlerin alınması için eski ürünlerin, ömürlerinin kısa tutulması anlamına geliyor.

Bu her 6 ayda bir yeni telefon çıkaran ve bu telefonları her sene bir modelin yenisini çıkaran bir marka için çok da mantıksız bir iddia gibi durmuyor. Yine de Apple bunu gerçekten yapıyor mu? Techcrunch ve Futuremark bu iddiayı incelemek için bir takım testler yaptılar. iPhone 5s, 6, 6s ve 7 modellerinde yapılan iOS 9, iOS 10 ve iOS 11 CPU ve GPU performansları üzerine yaptığı testin görselleri ise şöyle.

5s üzerinde yapılan testler bu görselde görülmüyor. Çünkü en azından 5s modeli için bu iddialar bir nebze de olsa doğru gibi gözüküyor. Ancak yukarıda görülen iPhone 6, 6s ve 7 modellerinde yapılan testlere göre, yazılım güncellemeleri GPU ve CPU performanslarını kötü etkilemekten öte iyiye doğru etkilediği görülüyor. Yani tek başına yazılım güncellemesi yavaşlamaya etken değilmiş gibi gözüküyor.

Futuremark'ın buradaki iddiası ise, uygulamaların cihaz-güncelleme oranına göre optimize edilmemesi. Yani cihazınızdaki uygulamaların çalışma optimizasyonları, her uygulama güncellemesiyle daha yeni iPhone modelleri için yapılıyor. Bu da GPU ve CPU çalışmasında bir sorun olmasa da, uygulamalar yavaş çalıştığı için telefonunuzun yavaşlaması etkisi yaratıyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? iPhone "planlı eskitmeyi" yazılım güncellemeleriyle mi yoksa uygulamaların cihaza olan optimizasyonlarını bozarak mı yapıyor?Lütfen yorumlarda yazın.