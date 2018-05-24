Apple'dan iPhone Pilini Değiştirene 190 TL Geri Ödeme!

Apple, yeni yayınladığı bir duyuru ile 2017 yılında tam ücret ödeyerek pilini değiştiren iPhone 6 ve üzeri iPhone modeli sahiplerine 190 TL geri ödeme yapacağını açıkladı.

Dünyanın en büyük teknoloji markalarından biri olan Apple, iPhone modellerini performans sorunları ve rastgele kapanmalardan korumak için yavaşlattığını geçtiğimiz yıl itiraf etmiş, bu da şirketin başının fazlasıyla ağrımasına neden olmuştu. Kullanıcılarından bir anlamda özür dilemek isteyen Apple, bir pil değişim programı başlatarak 2018 yılının sonuna kadar iPhone 6 ve üzeri iPhone modellerinde pil değişimi için hatırı sayılır miktarda fiyat indirimi uygulayacağını açıklamıştı.

Apple’ın iPhone kullanıcılarının pillerini indirimli olarak değiştireceğini açıklaması çoğu iPhone sahibini memnun etse de kampanyadan önce pilini orijinal pil değişim ücreti ile değiştirenler bu durumdan pek de hoşnut olmamıştı. Zira pil değişim kampanyasından faydalanan iPhone kullanıcıları 129 TL gibi bir ücret öderken, kampanyadan önce pilini değiştirmiş olan kullanıcılar 319 TL pil değişim ücreti ödemişlerdi. Neyse ki Apple, bu kullanıcıları da unutmadı.

Apple Destek sayfasında ‘iPhone Garanti Dışı Pil Değiştirme Kredisi’ başlığı altında yayınlanan açıklamaya göre Apple, 1 Ocak 2017 ile 28 Aralık 2017 tarihleri arasında iPhone 6 ve üzeri iPhone modelleri için Apple Store, Apple Onarım Merkezi veya bir Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı’nda garanti dışı pil değişimi gerçekleştiren iPhone kullanıcılarına 190 TL'lik bir kredi sunacak. Söz konusu kredi ödemesi, elektronik para transferi ya da servis ödemesi gerçekleştirilen kredi kartı ile gerçekleştirilecek.

Krediyi almaya uygun olan iPhone kullanıcılarına 23 Mayıs 2018 ile 27 Temmuz 2018 tarihleri arasında Apple tarafından krediyi almaya ilişkin yönergelerin bulunduğu bir e-posta gönderilecek. Apple’ın belirlediği şartlara uyan fakat 1 Ağustos tarihine kadar herhangi bir e-posta almayan iPhone kullanıcılarının 31 Aralık 2018 tarihine kadar buraya tıklayarak Apple ile irtibat kurması gerekiyor. Kredi almak için Apple yetkili servisinden servis aldığınıza yönelik bir belgeye sahip olmanız gerektiğini unutmayın.

Apple, kredi duyurusu sırasında 28 Aralık 2017 tarihine kadar iPhone 6 ve üzeri iPhone modelleri için garanti dışı pil değiştirme programının devam ettiğini hatırlattı. Ayrıca krediden faydalanacak iPhone kullanıcılarının pil değişim işleminin garanti kapsamı dışında olması gerektiği hatırlatıldı. Apple’ın konu ile ilgili duyurusuna buraya tıklayarak ulaşabilirisiniz.