Apple, Pilini Değiştirenlere Para İadesi Yapabilir!

Apple'ın ABD meclis üyelerine gönderdiği son mektup kafa karışıklığına neden oldu. Bazılarına göre şirket, pilini tam ücret ödeyerek değiştiren iPhone sahiplerine para iadesi gerçekleştirebilir.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, son dönemde gerçekleşen bazı skandallarla bir miktar prestij ve hayranlarının güvenini kaybetmişti. Bu skandallardan en önemlisi ise iPhone’ların kasıtlı olarak yavaşlatılmasıydı.

Apple, yavaşlatmanın tüketicileri yeni model almaya teşvik etme amacı ile gerçekleştirilmediğini belirtse de bu konuda yeterince açık sözlü olmadıkları için müşterilerinden özür diledi ve iPhone sahiplerinin pillerini indirimli bir şekilde değiştirebildiği iPhone pil değişim programını başlattı.

iPhone pil değişim programı, işlemci frekansı kısılan cihazları yeniden eski performansına kavuştursa da indirimden önce pilini tam ücret ödeyerek değiştiren kullanıcılar bu durumdan zararlı çıkmıştı. Apple, ABD’deki meclis üyelerine gönderdiği mektup ile pilini tam ücret ödeyerek değiştiren kullanıcılara para iadesi gerçekleştirebileceğini belirtti.

Mektupta Apple, 2016 sonbaharında piyasaya sunulan iPhone’larda üretici kaynaklı pil sorunları olduğunu bildiğini, bu sorunların üstesinden gelmek için de pil kapasitesi düşen cihazları yazılım güncellemesi ile yavaşlattığını belirtti. Peki bayram değil seyran değil, Apple neden böyle bir açıklama gereği duydu?

Apple’ın böyle bir mektup göndermesinin altında iki neden olabileceği düşünülüyor. İlki, şirketin ‘iPhone yavaşlatma’ skandalı nedeni ile üstünde bulunan baskıyı bir miktar azaltma çabası. İkincisi ise ‘hatalı’ pilleri tam fiyat ödeyerek değiştiren müşterilerine para iadesi gerçekleştirecek olması. Umuyoruz ki ikincisi gerçekleşir.