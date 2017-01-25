Apple iPhone SE, Niye Hala Mantıklı Bir Seçim?

iPhone SE, sahip olduğu becerilerle hala rakiplerine toz yutturacak özelliklere sahip.

Konu Apple olunca, yüksek satış rakamları değil; düşük satış rakamları haber oluyor. Apple iPhone SE modeli de tartışmalı cihazlardan biri. Her ne kadar firmaya kar ettirmiş olsa da, Amerikalı şirketin standartlarına göre hala gerilerde.

Yine de iPhone SE, piyasada çokça tercih edilen bir model. Nedenlerini sizin için inceledik:

Eğer ucuz bir Apple telefonu arıyorsanız, iPhone SE sizin için en uygun cevap konumunda. Kabul etmek zorundayız ki; iPhone'lar pek de ucuz değil ve Android temelli orta-segment cihazlarla karşı karşıya gelmekte zorluk çekiyorlar. Ancak SE(Special Edition) çok daha farklı yeteneklere sahip ve muadil Android cihazları geride bırakabilir.

Apple SE'nin ortalama fiyatı 449 dolar seviyesinde. Akıllı bombanın; 16 GB dahili hafızalı modeli ise 399 dolar seviyesinde. 600 dolardan başlayan diğer iPhone'lar göz önüne alındığında, makul bir cihazla karşıyayız.

Cebe sığan telefon

Akıllı telefonlar gittikçe büyüyor ve tablet boyutlarına ulaşıyor. İPhone SE ise bambaşka bir düzeyde. iPhone SE, neredeyse her cebe sığıyor ve çok yer kaplamıyor.

IPhone SE'nin görünüşü

Elbette, iPhone SE'nin ekranında, büyük modellerine göre çeşitli dezavantajl mevcut. İlk büyük sorun, ekranın 640 x 1136 piksel çözünürlüğü. Aslında çözünürlük açısında, iPhone 6 ile arada dağlar bulunmazken, çözünürlüğün piksel yoğunluğu hemen hemen aynı.

Tasarım



Klasik bir tasarıma sahip bir iPhone arıyorsanız, SE bunun cevabı kolayca karşılaşılabiliyor. Special Edition, iPhone 5S ile neredeyse ayırt edilemeyecek tasarım özelliklerine sahip. Telefonun ev düğmesinin etrafında metalik bir halka bulunuyor ve cihaz, alüminyum ve cam tasarıma sahip.

iPhone SE'deki ev simgesi

IPhone SE'deki ev simgesi de oldukça tanıdık.3.5 milimetrelik kulaklık girişi ve diğer portlar, günümüzde sıkça karşıaşılan mimariler.

iPhone 6S ile Aynı GPU, CPU Ve RAM

iPhone SE, 1.84 GHz'lik Apple A9 yonga setini, iPhone 6'larda olduğu gibi PowerVR GT7600 grafik işlemci birimi (altı çekirdekli grafik) ve 2GB RAM ile birleştiriyor.