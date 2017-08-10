Apple, Bundan Sonraki iPhone Serisinin İsmini Değiştirebilir!

Apple, gelecek ay 3 yeni telefon modelini tanıtacağını açıklamıştı. Bunlara verilmesi düşünülen isimlerse iPhone 8,iPhone 7s ve iPhone 7s Plus. Raporlara bakılacak olursa iPhone 8, iPhone X şeklinde de gelebilir. Yıldönümü modeli olmasından dolayı iPhone X isimli bir modelin bizleri karşılaması mümkün.
Fakat Apple blog yazarı John Gruber'e göre Apple, S serisi yerine, iPhone, iPhone Plus ve OLED ekranlı modeller için iPhone Pro gibi daha anlaşılabilir isimleri dikkate alabilir. Bunun temel nedeni, bu yıl hazırlanan S serisinin önceki modellere kıyasla çok fazla değişiklik içermesi. Geçmişte S modelleri bir önceki modelin yükseltmesi ile gelirdi, ancak bu yılki iPhone S serisinde böyle olmayacağı ortaya çıkan iddialar arasında.
Bu sene gelecek iPhone S serisinin sadece teknik yükseltme ile değil, tasarımsal anlamda da büyük farklılıklar taşıyacağı söyleniyor.
Yeni isimlendirme stratejisi 2018 iPhone serisine ilişkin söylentilere bakıldığında daha mantıklı geliyor. Apple'ın gelecek sene bazı iPhone modelleri ile OLED ekranlara geçiş yapacağı iddia edildi. Bu durum iPhone Pro gibi bir modelin gelme olasılığını da fazlasıyla güçlendiriyor.