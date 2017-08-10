Apple, Bundan Sonraki iPhone Serisinin İsmini Değiştirebilir!

Apple, S serisinin ismini değiştirebilir. iPhone modellerinin biraz daha yükseltilmiş modeli olan S serisinin ismi önümüzdeki yıllarda farklı bir isme sahip olabilir.

Apple, gelecek ay 3 yeni telefon modelini tanıtacağını açıklamıştı. Bunlara verilmesi düşünülen isimlerse iPhone 8,iPhone 7s ve iPhone 7s Plus. Raporlara bakılacak olursa iPhone 8, iPhone X şeklinde de gelebilir. Yıldönümü modeli olmasından dolayı iPhone X isimli bir modelin bizleri karşılaması mümkün.

Fakat Apple blog yazarı John Gruber'e göre Apple, S serisi yerine, iPhone, iPhone Plus ve OLED ekranlı modeller için iPhone Pro gibi daha anlaşılabilir isimleri dikkate alabilir. Bunun temel nedeni, bu yıl hazırlanan S serisinin önceki modellere kıyasla çok fazla değişiklik içermesi. Geçmişte S modelleri bir önceki modelin yükseltmesi ile gelirdi, ancak bu yılki iPhone S serisinde böyle olmayacağı ortaya çıkan iddialar arasında.

Bu sene gelecek iPhone S serisinin sadece teknik yükseltme ile değil, tasarımsal anlamda da büyük farklılıklar taşıyacağı söyleniyor.