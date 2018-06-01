Apple, iPhone'lar İçin Süper Dayanıklı Camlar Geliştiriyor!

Yeni ortaya çıkan patent belgelerine göre Apple, gelecek nesil iPhone ve iPad'lerde kullanılmak üzere geliştirilmiş sertliğe sahip üst düzey dayanıklı camlar üretiyor.

Hepinizin malumudur ki iPhone ve iPad’lerin ekranları için darbelere dayanıklı olduğunu söylemek pek mümkün değil. Üstelik Apple, yeni nesil iPhone modellerinde kablosuz şarj desteği sunabilmek için cihazın arka panelinde de cam tasarım kullanmaya başladı. Bu da cihazı iki kat kırılgan hale getirdi.

Apple, iPhone X tanıtımı sırasında cihazın arkasında kullanılan cam malzeme için ‘akıllı telefonlarda kullanılan en dayanıklı cam’ ifadesini kullanmıştı. Fakat çeşitli kanalların gerçekleştirmiş olduğu dayanıklılık testleri, Apple’ın bu iddiasının ‘tam olarak’ doğru olmadığını ortaya çıkarmıştı.

Fakat Apple, müşterilerine daha dayanıklı cihazlar sunmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Patently Apple tarafından paylaşılan bir rapora göre Apple, mevcut cam materyallerden daha dayanıklı bir cam için patent başvurusunda bulundu. Şirketin gelecek nesil iPhone ve iPad modellerinde kullanacağı camların geliştirilmiş sertliğe sahip olacağını söyleyebiliriz.

Apple’ın ‘koruma camı’ olarak tanımladığı bu geliştirilmiş sertliğe sahip cam hem ekranın üzerinde hem de gövdenin üzerine uygulanabiliyor. Söz konusu camlar cihazın doğrudan darbeleri almasını engelleyerek kırılmaların ya da çatlamaların önüne geçiyor. Fakat tahmin edebileceğiniz gibi tamamen kırılmama garantisi veremiyor.

Bildiğiniz gibi Apple, iPhone kamera lenslerinde ve Apple Watch’larda cam yerine safir kullanmaya başlamıştı. Söz konusu patent, safirin cihaz ekranında ve arkasında nasıl kullanılabileceğini ve yeterli sertliğe dayanıklı olduğunu da açıklıyor. Her ne olursa olsun gelecekte iPhone ve iPad’lerin darbelere karşı çok daha dirençli olacağını söyleyebiliriz.