iPhone X'a Olan İlginin Azalması Üretimi Yavaşlattı!

Tüm analistlerin ortak görüşü Apple'ın tahmin edilenin çok altında iPhone X satabileceği yönünde. Apple da böyle düşünüyor olacak ki şirket üretimi yavaşlatmış durumda.

Ortaya çıkan bazı raporlara göre yeni yıl, Apple için çok da mutlu bir yıl olmayacak. Zira teknoloji devi, yılbaşı nedeni ile canlanan alışveriş sezonunda iPhone X’a talebin beklenenin çok altında kalması nedeni ile yılın ilk çeyreği için hedeflenen iPhone X üretim hedeflerini aşağıya indirdi.

Sinolink Securities Co. analisti Zhang Bin’in söylediğine göre Apple, yeni yılın ilk çeyreğinde yalnızca 35 milyon iPhone X satışı gerçekleştirebilecek. 35 milyon birim hiç fena bir sayı gibi görünmese de önceki tahminlerin 10 milyon altında bulunuyor.

JL Warren Capital LLC ise Apple’ın yılın ilk çeyreğinde 35 milyon birim satış gerçekleştireceğini, ikinci çeyrekte ise satışların 25 milyona düşeceğini belirtti. Analistlerin iPhone X’a olan ilginin düşüşü ile ilgili ortak fikri ise cihazın fazla pahalı olması ve bu bedeli karşılayan bir yenilik bulundurmaması.

Benzer bir başka rapor da Tayvanlı bir yerel gazete olan Economic Daily News’den geldi. Gazetenin haberine göre iPhone X için 50 milyon birim olan satış tahminleri, ilginin azalması ile birlikte 30 milyona indi. Bu da Apple’ın %40 daha az iPhone X satacağı anlamına geliyor.

Analistlerin söylediğine göre Apple, parça tedarikçilerinden siparişlerini azalttı. Bunun üzerine Apple’ın en önemli parça tedarikçilerinden olan Foxconn eleman alımını durdurdu. Muhtemelen büyük bir gürültü ile piyasaya çıkan iPhone X’un böyle bir düşüş yaşayacağını kimse tahmin etmiyordu.

Sizce iPhone X fiyatının karşılığını veriyor mu yoksa gerçekten bir teknoloji harikası mı? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.