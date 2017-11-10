Apple, iPhone X'daki Dokunmatik Ekran Problemini Kabul Etti!

Apple, iPhone X dokunmatik ekranının ani ortam değişimlerinde tepkisiz kalma hatası verdiğini kabul etti ve yazılım güncellemesi ile düzelteceğini belirtti.

Kısa süre önce bir iPhone X hatası daha ortaya çıktı. Bazı iPhone X kullanıcılarının çeşitli forumlarda ve Reddit’te yazdığına göre iPhone X’un dokunmatik ekranı, sıcak bir ortamdan soğuk bir ortama geçildiğinde tepki vermiyor ya da geç tepki vermeye başlıyor.

Bir Reddit kullanıcısı olan Darus214, kapalı bir ortamdan dışarıya çıktığında dokunmatik ekranın tepki vermediğini, verdiğinde ise gecikme yaşattığını belirtti. Kullanıcının söylediğinde göre cihazın dokunmalara tepki vermesi 2 saniyeyi buluyor.

Bir başka iPhone X kullanıcısı da aynı sorundan bahsetti ve ekranı kilitleyip yeniden açtığında sorunun düzeldiğini belirtti. Bu durum, iPhone X sahipleri için sevindirici bir haber çünkü sorunun donanımsal değil yazılımsal olduğunu gösteriyor.

Apple da sorunun varlığını kabul etti. Şirket yaptığı açıklamada, dokunmatik ekranın hava şartlarının ani değişikliğinde tepkisiz kaldığının farkında olduklarını ve gelecek yazılım güncellemesinde bu sorunu çözeceklerini belirtti.