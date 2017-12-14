FaceID'nin kullanım sınırları büyüyor. Şirket en son olarak Apple Pay'de nasıl kullanılacağına dair bir video paylaştı.

Apple’ın dijital ödeme sistemi olan Apple Pay’i daha önce yayınladığı güncellemeyle Siri veya iMessage ile bankamatik ve kredi kartları ile aile ve arkadaşlar arasında hiçbir ekstra uygulama gerekmeksizin para transferi yapabiliyorduk. Bunun için sadece mesaj ekranınıza gelen Apple Pay uyarısı ile ilk sefer de kabul et dedikten sonra para aktarımlarınızı yapabilirsiniz.

Apple’da bu konuda kullanıcılarına kendi YouTube kanalından düzenli olarak bilgilendirme videosu yayınlıyor.

Yeni yayınlanan öğretici videoda ise iPhone X’da bulunan yüz tanıma özelliğiyle nasıl ödeme yapacağınız kolay bir şekilde anlatılıyor. Konunun detaylarını hemen aşağıdaki kısa tanıtım videosunda bulabilirsiniz.