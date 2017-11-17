iOS 11 güncellemelerine devam eden Apple, iPhone X kullanıcılarının canını sıkan 2 sorunu ortadan kaldırdı yeni güncellemesini de yayınladı.

iPhone kullanıcılarından gelen şikayetleri değerlendirerek sorunların ortadan kaldırılması adına güncellemeler yayınlamaya devam eden Apple, özellikle de iPhone X kullanıcılarının canını fazlasıyla sıkan iki sorunu ortadan kaldırdığı son güncellemesini de yayınladı.

Geçtiğimiz hafta ‘i’ harfini otomatik olarak ‘A [?]’ karakterine dönüştüren klavye hatasını iOS 11.1.1 güncellemesiyle gideren Apple, şimdi de iOS 11.1.2 güncellemesiyle iPhone X kullanıcılarını etkileyen iki sorunu giderdi.

Bu sorunlardan en önemlisi de iPhone X ekranının soğuk havalarda dokunmaya karşı tepki vermemesiydi. Apple, bu sorunu ortadan kaldıracakları bir güncellemenin üzerinde çalıştıklarına dair açıklama yapmıştı. Beklenen güncelleme nihayet yayınlandı. Apple, iOS 11.1.2 güncellemesinde düzeltilen hataları şu şekilde açıklıyor:

Ani sıcaklık düşüşlerinin ardından iPhone X’un ekranındaki geçici tepkisizlik sorunu giderildi Canlı Fotoğraflar ve iPhone X’la çekilen videolarda bozulmaya sebep olabilecek sorun giderildi.

iOS 11.1.2 güncellemesini yüklemek için cihazınızda Genel>Ayarlar>Yazılım Güncellemesi sıralamasını takip edebilirsiniz.