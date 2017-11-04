Apple'a Göre iPhone X'daki Renk Kayması Normal

Firmanın yayınladığı yeni destek bildiriminde OLED ekranların zamanla renk kayması ya da başka resme geçildiğinde bir önceki resmin görüntüsünün bellli belirsiz de olsa hala görünüyor olması gibi sorunlara neden olabileceği belirtilirken, aynı zamanda iPhone X'un ekranından maksimum faydayı sağlamak için neler yapılabileceğine dair bilgilendirme de yer alıyor.

Apple’ın en yeni ve en muhteşem telefonu iPhone X nihayet piyasaya çıktı. Firma bugün yeni bir destek bildirimi yayınlayarak, iPhone X ekranının açı dışı görüntülenmesi esnasında meydana gelen renk kayması ile ekran ısınması konularında bilgilendirmede bulundu.

Apple’ın söylediğine göre OLED ekranlar zamanla bazı görsel değişikliklere uğrayabilirler. Firma bu değişikliklerin normal olduğunu söylüyor. OLED teknolojisi, oldukça yüksek çözünürlükte görüntü ve video kontrast oranı sağlamayı amaçlıyor. OLED’de arka ışık bulunmadığı için ışık, her bir pikselden yayınlanıyor. Böylece ekranın daha ince hale getirilmesi başarılmış oluyor. Super Retina ekranlar yüksek dereceli parlaklıkları, geniş renk destekleri ve mükemmel renk hassasiyetleri sayesinde, geleneksel OLED ekranlarda görülen sorunların üstesinden gelebiliyorlar.

Her ne kadar iPhone X bugüne kadarki en muhteşem iPhone olsa da, hatta ısınma ve açı-dışı renklenmeleri önlemeye yönelik olarak tasarlanmış olsa da, yayınlanan destek bildiriminde, bu gibi durumların kullanımla birlikte meydana gelebileceği belirtiliyor. Apple’ın bu sorunları normal olarak görmesi, garanti kapsamına da olumsuz şekilde yansıyacaktır. Zira Apple’ın normal olarak algıladığı sorunlar, garanti kapsamına girmiyor.

Apple, iPhone X’un uzun süreli kullanımın beraberinde getireceği etkileri asgariye indirmek ve Super Retina ekranının görüntülenme ömrünü uzatmak üzere tasarlandığını söylüyor. Bununla birlikte iOS’i güncel tutmak, gerektiğinde oto parlaklık modunu kullanmak, kullanmadığınız zamanlarda iPhone X’u ekranı kapatmak üzere ayarlamak, uzun süreli kullanımlar için statik resimlerin maksimum parlaklıkta görüntülenmelerine engel olmak gibi Super Retina ekranından maksimum oranda faydalanmanızı sağlayacak bazı faktörleri de bildirime eklemiş. Böylece bu tip sorunları minimuma indirebilirsiniz.