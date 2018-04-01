Apple, iPhone X'dan Çıkardığı 'Home' Butonunu 69 Dolara Sata

Hani bazı haberler vardır ki duyunca 'şaka mı bu?!' dersiniz; Apple'ın 'Home' butonu da böyle bir ürün gibi duruyor.

Apple, çentikli ve 'tam ekran' tasarımı fikriyle iPhone X'i tasarladığı için 'Home' butonundan feragat etmiş ve ekran kilidi için FaceID olayını şart koşmuştu. Tabi ki bu yenilikten memnun olmayan kullanıcılar da mevcut. Her ne kadar 'Home butonunu illa ki isteyen biri niye iPhone X alır ki?!' fikri akıllara gelse de Apple bu konuda da ilginç bir fikirle gelmiş.

Açıkçası tasarlanan ürün fikir olarak belki olumlu olabilir ama başlıkta da göreceğiniz üzere 69 dolarlık fiyat adeta 'yok artık!' dedirtiyor. 29 mm × 30 mm × 3.9 mm boyutundaki bu ürün sadece 4. jenerasyon bir iPod Shuffle boyutunda olacak ve gelecek ay içerisinde önce Amerika'da satışa sunulacak.

Haberin burasına kadar gelenler ürünün gerçekten piyasaya çıkacağını düşünüyorsa artık gerçeği söyleyelim. Hayır arkadaşlar, böyle bir ürün piyasaya çıkmayacak. Bu da bizim sizlere 1 Nisan şakamız olsun dedik. Beraber gülümseme dolu nice 1 Nisan'lara! :)