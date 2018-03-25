Apple, iPhone X'a Dair Yeni Bir Reklam Yayınladı

Her ne kadar iPhone'un yeni telefonunun duyurusuna gitgide yaklaşsak da, Apple iPhone X için yeni reklamlar yayınlamaya devam ediyor.

Apple'ın iPhone markasının 10. yılına özel olarak ürettiği ve akıllı telefon dünyasının gündeminden düşmek bilmeyen telefonu iPhone X özellikle 'çentikli' ekranı ve bekleneni verip vermediği üzerine uzun zamandır tartışılmaya devam ediyor.

Apple'ın iPhone X'a dair yeni yayınladığı reklam, cihaz üzerinden ödeme işlemlerinin ne kadar kolayca gerçekleştirilebildiğine odaklanıyor. Apple Pay üzerinden ödemelerinizi gerçekleştirebileceğinizi ve FaceID ile birlikte güvenlik adımlarınızı çok daha hızlı ve kolay biçimde halledebileceğinizi gösteren bu sisteme 'Fly Market' adı verilmiş. Pay With A Message; yani 'Mesajla Öde' diye adlandırılan bu reklamı hemen aşağıdan izleyebilirsiniz:

Apple'ın politikaları ve sunduğu hizmetler ilginizi çekmeyebilir ama reklamlara ayırdığı bütçe ve prodüksiyonlarının oldukça başarılı olduğunu itiraf etmemiz gerek. 15 saniyelik bir reklamın, 'hızlı ödeme' temalı bir hizmeti tanıtmak için de oldukça zekice bir politika güttüğü de bir gerçek. Siz ne düşünüyorsunuz? Yayınlanan reklamı beğendiniz mi?