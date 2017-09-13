Apple iPhone X Etkinliğinde Şaşkına Uğratan 7 Etken

Aylardır süren söylenti ve sızıntılara rağmen Apple bazı önemli bilgileri gözlerden saklamayı başarmış. Her ne kadar umduğumuzu bulamasak da, bazı özellikler var ki iPhone'un liderliği kaptırmasına engel oluyor.

Dün gerçekleştirilen iPhone X etkinliği, şimdiye kadarki en berbat Apple etkinliğiydi ama Tim Cook ve ekibi yine de birkaç sürprizle işi kurtardı.

Aylardır gezinen söylenti ve sızıntılara rağmen göreceğimizi tahmin edemeyeceğimiz şeylere bir göz atalım bu vesileyle.

iPhone X’i nasıl okuyacağız

Son dakikada sızan yoğun söylentiler 2017’nin amiral gemisi iPhone modelinin kağıt üzerinde nasıl görüneceğini ortaya koymuştu ama Apple’dan başka kimse ‘iPhone X’in nasıl okunacağından emin değildi. Nihayet anlaşıldı ki iPhone’un 10. Yıl dönümüne atfen roma rakamı ile yazılmış bir işaretmiş.

Okurken ‘iPhone Ex’ olarak değil de, ‘iPhone Ten’ olarak okumanız gerekecek anlayacağınız (iPhone On' da olabilir tabii, mümkündür).

iPhone X’da selfiler ciddi geliştirime tabi tutuluyor

Ön yüzde yer alan TrueDepth kameranın olumlu bir faydası var. TrueDepth kamera, öncü modelin Face ID (Yüz tanıma) teknolojisini güçlendirmekle birlikte (ve tabii Animojileri), selfilere de yeni bir derinlik boyutu katıyor.

Evet, iPhone X’le selfiler ‘Portre Modu’nun gelişmiş algoritmalarından nemalanacaklar. Bundan sonra kırda bayırda vereceğiniz pozlar, fotoğrafın üzerine perçinlenmiş gibi bir görüntü arz edecek.

Siri Apple Watch’ta konuşacak (ve tabii siz de)

Apple Watch Series 3’de LTE hücresel bağlantı olacağını biliyorduk. Bunun yanında yeni modelin işlemcisinin daha da güçlendirilmiş olabileceğine dair beklentilerimiz de vardı. Bununla birlikte saatin, tek başına telefon aramaları yapabileceğini kestirememiştik.

Enteresan bir gelişme oldu ama evet, etkinlikte Apple Watch’u koluna takıp arama yapan vatandaşın da gösterdiği üzere saatle iPhone v.s. olmadan tek başına arama yapabiliyorsunuz.

Siri’nin kolumuzda vızıldayacağına dair bir ipucu da yoktu ama Apple Watch 3’ün yeni işlemcisi bunu mümkün hale getiriyor (tabii Siri ile ilgili konuşma dışındaki diğer geliştirmelerin yanında).

AirPower şarj tablası beklendiğinden de güçlü çıktı

2017’nin iPhone’larında kablosuz şarj özelliğinin olacağına dair söylentiler bizleri Apple’ın bir adet şarj altlığı yapacağı düşüncesine sevk etmişti. Fakat, adını koyamamıştık. Hatta kablosuz şarj kavramına bu denli ileri bir bakış açısı kazandıracağını da tahmin edememiştik.

Apple’ın ‘AirPower’ adını verdiği beyaz renk, sıska şarj altlığı rakip cihazlardan daha etkili çalışacak. Üstelik iPhone X, iPhone 8, Apple Watch ve AirPod’ları da şarj edebilecek. Tabii ekstra şarj cihazı alacak derecede şişkinse cebiniz.

Ürünün gecikmesi durumuna gelince; kısmen haklı çıktık. AirPower yıl sonuna kadar piyasaya çıkmayacak.

A11 Bionic çip

Yeni bir iPhone modelinde güçlendirilmiş Apple chip’i görmek artık sıradan bir mevzu. iPhone 8 ve iPhone X ile yeni bir işlemci adıyla beraber, yeni güç özellikleri de geliyor.

64 bit mimari, Nöral Motor ve yerleşik M11 hareket işlemci yardımcısına sahip A11 Bionic Chip, tam anlamıyla mobil canavarı gibi duruyor. Altı çekirdekli olan işlemci, turbo hıza ihtiyaç duyduğunuz anlarda devreye giriyor. Apple, %70 oranında daha fazla bir işlemci verimliliğinin kazandırıldığını, performans noktasındaki artışın ise %25 oranında olduğunu iddia ediyor.

4K video için ekstra ödeme yapmayacaksınız

Yeni ‘Apple TV 4K’nın 4K ve HDR video özelliği üzerinde çokça durulmuştu etkinlik esnasında. Ama korkmayın, bu özellik size pahalıya mal olmayacak. Apple’ın basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “iTunes kullanıcıları, hizmete girdiğinde iTunes kütüphanesinde yer alan HD filmlerinin 4K HDR versiyonlarının güncellemesini otomatik olarak alacaklar.”

Mac’in olmadığı bir Apple etkinliği

Etkinliğin iPHone X ve iPhone 8 hakkında olacağını biliyorduk da, Mac’e ne oldu? Yeni iMac Pro hakkında hiçbir bilgi edinemediğimiz gibi, eli kulağında olan macOS High Sierra için de konfeti filan atılmadı sahneye. Genel anlamda Apple’ı bir ev markası yapan bilgisayarlarla ilgili hiçbir bilgi sunulmadı.

Fakat en azından web sitesinde macOS High Sierra’nın çıkış tarihinin 25 Eylül olduğu belirtilmiş.

Evet, aylardır iPhone X ve iPhone 8’e dair söylentilerle haşır neşir olduğumuz halde, yukarıda dile getirdiğimiz hususlar bile bizi şok etmeye yeterli geldi. Her ne kadar beklediğimizi bulamadıysak da, bu kadarına da şükür diyelim ve meseleyi şimdilik burada kapatalım.