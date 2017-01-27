Yeni iPhone’un Adı Büyük İhtimalle iPhone X Olacak

Apple’ın İlk iPhone modelinden bu yana 10. yılına girmesiyle bu yılki iPhone’un adı da özel olacak.

Bundan tam 10 yıl önce tarihler 9 Ocak 2007’yi gösterdiğinde Macworld etkinliğinde Steve Jobs tarafından tanıtılan iPhone, o dönemin devrim niteliğindeki telefonu olarak ünlenmiş ve aradan geçen 10 yılda hem Apple’ı en değerli şirket olarak korumuş hem de her sene yeni iPhone modelinin teknoloji dünyasının en ilgi çekici ürünü olmasına olanak tanımıştı.

Şimdi ise 10. yıla özel bir iPhone geleceği uzun süredir konuşulurken iPhone 8, iPhone 7S ya da iPhone 10 adını alacağı söyleniyordu. Forbes’ın iddiasına göre ise Apple çoktan yeni iPhone için isim kararı vermiş bile.

iPhone X adını alacak olan yeni iPhone’un daha sonra iPhone 8 olarak devam edeceği konuşuluyor. Yani 2017 yılında iPhone X piyasaya çıkacakken iPhone 8 ise 2018’de gelecek. Böylece 10. yılında özel bir isimle sunulacak olan iPhone, klasik numaralandırma yerine Roma rakamının da seçilmesiyle özel olduğunu vurgulayacak.

Hatta bu seçimin herkes için bu iPhone’un özel olması, aynı zamanda 10. yıl özel sürümü algısı yaratması sebebiyle satış bazında da ayrı bir rekor gelebileceği konuşuluyor. Bakalım Apple’ın iPhone X seçimi ne gibi etki gösterecek.