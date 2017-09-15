Apple iPhone X'ten Ne Kadar Kar Ediyor?

Çinli insanların üşenmeyip tek tek üreticilerle konuşarak araştırdığı parçaların fiyatları bir araya getirildiğinde 400 doların birazcık üzerinde bir maliyet ortaya çıkıyor.

12 Eylül'de tanıtılan iPhone X, göz yaşartan 999 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Meraklı Çinli yetkililer cihazın parçalarının ne kadara mal olduğunu merak etmiş ve bir araştırmaya girişmiş. Sonuç ise yine göz yaşartıcı, firmanın kar oranı %100'ün üzerinde.

Tam olarak 412 dolar 75 sent tutan toplam parça fiyatı, anladığınız üzere lojistik, montaj ya da en önemlisi AR-GE maliyetlerini içermiyor. Bunu aklımızda tutarak yazımıza devam edelim.

En pahalı parça tahmin ettiğiniz üzere ekran. Samsung'tan alınan ekran Apple'a cihaz başına tam 80 dolara patlıyor. 5,8 inçlik OLED panel cihazda bulunan diğer parçalara göre çok daha yüksek bir fiyat etiketine sahip. Toshiba üretimi hafıza biriminin en yüksek kapasitesi olan 256 GB versiyonu 45 dolar. 3 GB RAM ise bunun yarısı, yani 24 dolar.

Apple'ın tanıttığı oldukça yüksek performanslı yeni nesil mobil işlemci platformu A11 Bionic, TSMC tarafından 10nm altyapısında üretiliyor ve firmaya maliyeti 26 dolar. Cihazın olmazsa olmazı modem çipi de Qualcomm'dan geliyor ve 18 doları daha cihazın maliyetine ekliyor. Pahalı sayılabilecek parçalar arasındaki bir diğer ölüm de ön tarafta yer alan 3D sensörler oluyor. FaceID teknolojisine güç veren donanım Apple'a cihaz başına 25 dolara mal oluyor. Yenilenmiş ön cam ise cihaz başı 18 dolar tutuyor.

Yaklaşık 415 dolara Apple'ın parçalarını aldığı iPhone X için 27 Ekim'den itibaren ön sipariş verebilirsiniz. Kargolamalar ise nasip kısmetse 3 Kasım'da başlayacak deniliyor. Unutmayın, Çinli üreticilerin tahminlerine göre ve bu fiyat listesinin ışığında Apple bu üründen en az %50 kar edecek.