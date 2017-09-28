Apple, geliştiricilerin iPhone X'u daha iyi tanıması ve uygulamalarını buna göre şekillendirmesi için bir simülatör yayınladı.

Apple, yeni işletim sistemi sürümleri olan iOS 11.1, watchOS 4.1 ve tvOS 11.1 için Xcode 9.1 betayı geliştiricilere yayınladı. Xcode 9.1 beta, geliştiricilerin uyumlu uygulamalar geliştirebilmesi için bir de iPhone X simülatörü içeriyor. Simülatör haricinde Apple, Siri’yi aktif etme, kontrol merkezini açma gibi işlemlerin nasıl yapıldığını gösteren bazı videoları da Xcode 9.1 ile birlikte geliştiricilere sundu.

Simülatörde, kaldırılan ana ekran tuşu yerine ekranın altında bulunan ev göstergesi çubuğunun üzerinde ‘açmak için yukarı kaydır’ şeklinde ipuçları bulunuyor. Ayrıca ekranın buradan kaydırılarak açılacağını belli etmek için ev göstergesi sürekli aşağı yukarı şekilde hareket ediyor.

Kilit ekranının sağ altında bir kamera kısayolu bulunuyor fakat elbette bu bir simülatör olduğu için kısayol deaktif durumda. iPhone X’un piyasaya çıktığında kilit ekranının solun bir de 3D Touch ile çalışan bir el feneri bulunacak.

Kilit ekranının sağ üst kısmında bir de kontrol merkezi simgesi yer alıyor. Bu simge, kullanıcıların ekranın ortasında bulunan ‘çentiğin’ sağ tarafından aşağıya parmağını kaydırdığında kontrol merkezinin açıldığını gösteren bir başka ipucu. Ayrıca parmağımızı çentiğin sol tarafından aşağıya kaydırdığımızda operatörün adını ve pil yüzdesini gösteren bir durum çubuğu açılıyor.

Geliştirici Guilherme Rambo, iPhone X simülatörüne ait videoları Twitter üzerinden paylaştı. Bu videoları aşağıdaki bağlantılar üzerinden izleyebilirsiniz.