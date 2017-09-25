Apple, iPhone X için Parça Siparişlerini Azalttı

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Apple'ın çoğu Çin'de yer alan üreticilerden verdiği iPhone X parçalarının siparişleri azaltıldı.

Tayvan'daki üreticilerin yetkililerinden alınan bilgilere göre Apple, iPhone X için verdiği parça siparişlerini %60 oranında düşürdü. Cihazın satışa çıkma tarihine kadar verilen toplam siparişin sadece %40'ı teslim edilecek.

Düşürülen siparişlere rağmen üreticiler hala iPhone X'in parçalarını yetiştirmekte zorluk yaşıyorlar. Apple fanları için bu haberder olumsuz bir sonuç çıkarılmaması gerekiyor. iPhone 7 ile de aynı stratejiyi izleyen Apple, cihazların tamamı için gereken siparişin sadece %60'ını teslim almış, kalanını 1-2 ay içerisinde tamamlatmıştı. 

Apple'ın çerçevesiz akıllı telefonu olacak olan iPhone X için 27 Ekim'de ön sipariş dönemi başlayacak. 3 Kasım'da verilen siparişlerin kargolanmaya başlanacağını vaadeden Apple'ın şuan için piyasada bulunan en yeni telefonu iPhone 8 ve 8 Plus. 

Kaynak : http://www.gsmarena.com/apple_lowers_iphone_x_component_supply-news-27435.php
Etiketler: apple, ios, iphone, akıllı telefon
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