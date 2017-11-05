Apple,'dan iPhone X'larda Bulunan OLED Ekranla İlgili Bilgi

Apple, OLED ekran kullanan iPhone X kullanıcıları için yaşanabilecek tehlikeler ve ekranın nasıl işlevsel kullanılabileceği hakkında bir yazı yayınladı.

Apple, 10 yıldan beri dünyanın en iddialı telefon üreticilerinden birisi. iPhone ismiyle çıkarttığı telefon modelleri sayesinde dünyanın en büyük firması olmayı başaran şirket, bu sene çıkardığı yeni telefonu iPhone X’la yine adını her yerde duymamızı sağlıyor. Üreticinin ilk OLED ekranlı telefonu olan iPhone X, 1000 dolardan başlayan fiyatı ile çok konuşulmuş olsa da, sunduğu yeniliklerle de müşterileri memnun etmeyi başardı.

iPhone kullanıcılarının ilk kez bir OLED ekranla tanışmasının ardından, iPhone X destek sayfasını güncelleyen Apple, ekrandaki renk ve tonun son derece normal olduğunu, ancak kullanım sırasında renklerin farklılık gösterebileceğini açıkladı. Aynı zamanda OLED ekranların, tek bir görüntünün uzun süreli görüntülenmesinde yanma gibi sorunlar yarattığını, ancak iPhone X'larda kullanılan Super Retina OLED ekranların bu sorunları pek yaşamadıklarını belirten Apple, kullanıcılarına yine de ekran parlaklığı en üst seviyede telefon kullanırken daha dikkatli olmalarını öneriyor.

Apple, aslında bu yazıyla en büyük rakiplerinden Google’ın çıkardığı Pixel 2 XL’larda yer alan sorunlara değiniyor. Bu sorunların kendi telefonunda olmadığının garantisini veren şirket, telefonların bir süre kullandıktan sonra da yine aynı kalitede görüntü sunacağını belirtti. Pixel 2 XL’larda yaklaşık 1 hafta içerisinde ekran yanma sorunları ortaya çıkıyordu.

Apple, bu sene çıkardığı iPhone X cihazlarında Samsung’un OLED ekranını kullanıyor. Şirket, burada açıklama yaparak bir nevi ezeli rakibi Samsung’un sağlam bir iş çıkardığını doğruluyor.