Son alınan haberlere göre iPhone X, kâr marjı ile dünya geneli akıllı telefon satış hacminin %35’ini kaplamış durumda. 2017 yılının son çeyreğini kapsayan bu veriler ışığında daha açık bir dille söylemek gerekirse: iPhone X, kâr anlamında rakiplerini perişan etmiş, piyasanın altını üstüne getirmiş durumda.

2017 yılının son çeyreğine dair çıkan veriler gösteriyor ki iPhone X piyasa hacminin %35'ini oluşturuyor, yani 600 Android firmasının toplamından 5 kat daha fazla kar elde etmiş durumda. Üstelik daha ilginç olanı, iPhone’un tek rakibi yine kendisi; zira listede iPhone X’un satış gücüne en yakın cihaz iPhone 8.

Daha da korkunç olanı, listenin ilk 5 sırasını iPhone modelleri kaplamışken, Galaxy Note 8 kendine 6. sıradan, Galaxy S8 Plus ise 8. sıradan yer bulabilmiş durumda. Dünya genelinde ilk 10 mobil cihazını içeren bir listede 8 adet iPhone modelinin olması, Apple’ın pazarlama alanında ne kadar başarılı bir firma olduğunu ve iPhone’un nasıl başarılı bir yatırım kaynağına dönüştüğünün göstergesi.

Bu verilerin en şaşkınlığa uğratacak kısımlarından biri de iPhone 6S ve iPhone SE gibi oldukça eski iki model hala ilk 10’da yer alabiliyor. Hatta 6S, Galaxy S8 Plus’ın ensesinde nefes alıyor. Görünen o ki bu da iPhone’un teknolojisinin, dünya genelinde nasıl bir saygıya gebe olduğunun en önemli işaretlerinden biri. Apple'ın 2017'nin son 2 ayında resmi rakamlarla 46 milyon 700 adet iPhone sattığını da ağzımız açık bir şekilde aktarmakta fayda görüyoruz.