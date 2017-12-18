Apple, iPhone X Taleplerine Nihayet Yetişebiliyor

Artık bir çok Apple mağazasında iPhone X teslimatı bir iki gün gibi kısa bir süre içerisinde yapılıyor. Bu da Apple'ın üretim kapasitesini arttırdığı anlamına geliyor.

iPhone X ilk çıktığında elde edilmesi zor bir telefondu. Eğer ilk ön siparişler esnasında bir tane kapamadıysanız, ya da bekleme kuyruklarında şansınız yaver gitmediyse, haftalarca süren bir bekleyişe mahkum kalıyordunuz. Fakat artık durum değişti. Amerika, İngiltere, Kanada ve Japonya’yı da içeren çok sayıda Apple mağazası artık 1-2 gün gibi kısa bir süre içerisinde iPhone X teslimatı yapabiliyorlar. Bunun yanında mobil operatörler ve perakende mağazalar da aynı sürede teslimat yapabiliyorlar.

Apple’ın artık talepleri karşılama noktasına geldiği aşikar. Aslında sıra dışı bir şekilde beklenenden geç dağıtımına başlanan modelin teslimat tarihlerinin 2018’e sarkabileceği düşünülüyordu. Bununla birlikte yeni gelişme, bir soruyu getiriyor akıllara: Apple çok sayıda telefon sattı mı, yoksa markaya olan ilgi mi azaldı? Daha da önemlisi üretim kapasitesinin artışıyla birlikte ileri tarihlerde iPhone X benzeri telefonların daha ucuz versiyonlarıyla da karşılaşma imkanımız olabilir mi? Apple çeyrek dönemlik gelir-gider bildirisini yapana kadar her iki soru da büyük birer soru işareti olarak kalacaklar.