Apple iPhone X'un Face ID Özelliğini Vurgulayan Reklam Çekti

Apple’ın iPhone X’un Face ID özelliğine vurgu yapmak için çektiği reklam alay konusu oldu.

Apple’ın son amiral gemisi iPhone X, piyasaya sürülmesinin ardından özelliklerinden çok fiyatıyla dikkat çekti ve birçok kişi tarafından eleştirildi. Çünkü iPhone X, Android kullanıcıları için var olan teknolojileri yeni gibi gösteren ve üstünde Apple logosu olan pahalı bir cihazdan fazlası değil. Tabiki birçok kişi için cihazın üzerinde o logonun olması özelliklerine ve fiyatına bakmaksızın satın almak için yeterli.

Ancak iPhone X beklenen satış rakamlarına ulaşma konusunda başarısız oldu. Apple’ın yenilikçi amiral gemisi satış rakamlarını arttırmak için biraz tanıtıma ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle Apple, iPhone X’un sahip olduğu Face ID’yi (yüz tanıma sistemi) tanıtmak için yeni bir reklam filmi çekti. Aşağıda paylaşmış olduğumuz videodan bu filmi izleyebilirsiniz.

Videodaki kahramanımız elindeki 6 bin TL değerindeki cihazın baktığı zaman açılmasına şaşırıyor ve akıl almaz bir şekilde mutlu oluyor. Daha sonra telefonun saatinden anlayacağımız üzere okul sonu gelişen olayda kilitli dolap ve çeşitli şeylere bakarak bunların kilitlerini de açmaya başlıyor. Reklamı izleyen bazı kişiler sosyal medya üzerinden reklam ve Apple ile dalga geçmeye başladı. Peki, siz izlediğiniz reklamla ilgili olarak ne düşünüyorsunuz?