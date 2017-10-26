'Çentikli' Çerçevesiz Tasarım, Tüm Apple Ürünlerine Geliyor!

Curved.de, Apple'ın iPhone X'da bulunan çentikli çerçevesiz ekranlı tasarımı tüm ürünlerine getirerek yeni bir tasarım anlayışı yaratacağını iddia etti.

iPhone X’un tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ekranda bulunan çentik tasarımı bozuyor mu yoksa cihaza ayrı bir hava mı katıyor? Curved.de’nin paylaştığı görsellere göre Apple, çentikli çerçevesiz tasarımını tüm cihazlarına getirmeyi planlıyor. Üstelik kamerası olmayan Apple Watch'da bile çentik olacak.

Geçtiğimiz dönemde çerçevesiz ekranlı iPhone SE’ye ait bazı görseller görmüştük. Fakat Curved, durumu daha da öteye taşıyarak bu tasarım anlayışının tüm cihazlara geleceğini söylüyor. Doğrusu çentiğin her ne kadar iPhone tasarımını bozduğunu düşünsek de MacBook ve iPad’de kalın çerçevelerin yok olmasını sağladığı için beğendiğimizi söyleyebiliriz.

iPhone X’un çentiği şu ana kadar pek çok farklı tepki aldı. Bazı kişiler, bu tasarımı Apple’ın ürünlerini markalaştırmak için kullandığı yeni bir yol olarak görürken diğer kişiler, cihazda ince bir çerçeve bırakmak yerine çentik koymanın uygulama geliştirmeyi ve tasarlamayı gereksiz yere zorlaştırdığını savunuyor.

Bununla birlikte Curved, Apple’ın yeni çentikli tasarımı ile birlikte Face ID’yi de tüm ürünlerine getireceğini söylüyor. KGI Security de daha önce Apple’ın Face ID’yi bir sonraki iPad Pro’ya getireceğini iddia etmişti. Apple, Face ID için Touch ID ile benzer bir yol izlerse, daha sonra Face ID’nin Mac’lere gelmesini bekleyeceğiz.

Şahsen ben de iPhone X’de bulunan çentiğin tasarımı bozduğunu düşünenlerdenim. Ancak 5 bin dolarlık iMac Pro’da devasa çerçeveler görmektense çentik bulunmasını tercih edebilirim. Aynı şey iPad ve MacBook için de geçerli. iPhone X için en iyi çerçevesiz telefon tasarımına sahip olduğunu söyleyemeyiz. Fakat diğer cihazlar çentiğe rağmen en iyi tasarıma sahip olabilirler.