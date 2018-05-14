iPhone X ile Fotoğraf Stüdyosu Artık Cebinizde

Yaptığı minimalist reklamlarla hayranlarını ve diğer insanları olabildiğince etkileyen Apple, 'Portrait Lighting' kamera reklamındaki fotoğraf stüdyosunu telefonunuza taşıyor.

Etkileyici reklamlarına bir yenisi ekleyen Apple, etkileyici ve eğlenceli yeni reklamında iPhone X'un 'Portrait Lighting' özelliğini tanıttı. Aşağıda gördüğünüz kısa klip, bize iPhone X'a yeni gelecek özelliği kısaca tanıtıyor:

Reklamın çekimi normalde kalabalık olan bir metro istasyonu üzerinde yapılmış. Fotoğraf çeken kişi ise Portrait Lighting özelliğinin ne kadar kaliteli ve detaylı olduğunu bizlere gösteriyor. iPhone X, zaten çıktığından bu yana çok beğenilmiş olsa da bu özelliği, tıpkı bir fotoğraf stüdyosundan çıkmış gibi fotoğraf çekimi yapabilmenizi sağlayacak.

30 saniyelik kısa reklamda Fransız asıllı film müziği bestecisi Flavien Berger'in 'La Fête Noire' şarkısı da var. iPhone X'in birçok satış yapmış olmasına rağmen hala yenilik politikasına devam etmesi de oldukça şaşırtıcı.