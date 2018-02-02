iPhone X'dan Sonra Apple 88.3 Milyar Dolar Gelir Elde Etti!

2017. yılı son çeyrek raporlarını yayınlayan Apple, 77.3 milyon iPhone, 13.2 milyon iPad ve 5.1 milyon Mac satışı gerçekleştirerek toplamda 88.3 milyar dolar gelir elde etti.

Geçtiğimiz Eylül ayında üç yeni iPhone modeli tanıtan Apple, 84 milyar ile 87 milyar dolar arasında rekor bir gelir elde etmeyi bekliyordu. Apple, 2017 yılının son çeyreğinde gerçekleşen cihaz satışları ve gelir sonuçlarını açıkladı. Görünüşe göre işler Apple’ın umduğundan iyi gitti.

2017’nin son üç ayında 77.3 milyon iPhone, 13.2 milyon iPad ve 5.1 milyon Mac satmayı başaran Apple, toplamda 88.3 milyar dolar (335,54 Milyar TL) gelir elde etti ve bu gelirin 20.1 milyar doları (76,38 milyar TL) kar olarak Apple’ın kasasına girdi. Şirket, bir önceki yıl aynı dönemde 78.3 milyon iPhone, 13 milyon iPad ve 5.3 miyon Mac satarak 78.4 milyar dolar gelir ve 17.89 milyar dolar kar elde etmişti.

Bununla birlikte Apple, Ocak 2018 itibari ile aktif kurulum tabanının 1.3 milyar cihaza ulaştığını belirtti. Ayrıca şirket tahminlerine göre 2018’in 2. çeyreğinde Apple, 60-62 milyar dolar arasında gelir elde edecek. Apple, 2017 model iPhone’ları tanıtmadan bir önceki çeyrekte ise 46.7 milyon iPhone, 10.3 milyon iPad ve 5.4 milyon Mac satışı gerçekleştirerek 52.6 milyar dolar gelir ve 10.7 milyar dolar kar elde ettiğini bildirdi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tim Cook, Apple tarihindeki en büyük çeyreği ve yeni bir iPhone serisinden elde edilen en yüksek geliri elde ettikleri için heyecanlı olduklarını belirtti. iPhone X satışlarının beklentilerinin üzerinde ilerlediğini belirten Cook, sadece iki yılda %30 artışla 1.3 milyar aktif cihaza ulaştıklarını, bunun da Apple ürünlerinin popülerliğini ve müşterilerinin sadakatini gösterdiğini söyledi.