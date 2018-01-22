Apple'dan iPhone X İçin Yeni Tanıtım Videosu!

Apple, şu ana kadar tanıtılan en iyi iPhone olduğu söylenen iPhone X'un selfie maharetleri için yeni bir tanıtım videosu yayımladı.

Apple, iPhone’ların 10. yılına özel olarak tanıttığı yeni akıllı telefonu iPhone X’un selfie yeteneklerini gösteren yeni bir tanıtım videosu yayımladı. Videonun arka planında dünya şampiyonu efsane boksör Muhammed Ali’nin sözlerini kullanan Apple, yüksek sesle bağırıyor: Ben en iyisiyim.

Muhammed Ali’nin yalnızca boks değil spor tarihinin en unutulmaz isimlerinden biri olduğu tartışılmaz bir gerçek. Fakat Apple’ın en iyi ön kameraya sahip olup olmadığı biraz daha tartışmaya açık bir konu olabilir. Yine de son sözü söyleyecek olanlar daima iPhone X ve diğer amiral gemisi kullanıcıları olacaktır.

iPhone X’un maharetli ön kamerası, tıpkı arka kamerada olduğu gibi arka plan bulanıklığı gerçekleştirebiliyor. Bu elbette güzel bir özellik. Fakat selfie’lerin temel amacının fotoğrafı çeken kişi ile arka plandaki nesne ya da manzarayı aynı kareye sığdırmak olduğu düşünülürse, arka plan bulanıklığı olmazsa olmaz bir özellik de değil.

iPhone X’un ön kamerasının bir başka özelliği ise son derece canlı ve net selfie’ler çekebiliyor olması. Hatta öyle ki; cihaz ilk satışa çıktığında bazı kullanıcılar yüzdeki kusurları gösterdiği için kameranın netliğinden şikayet etmişti. Elbette ki kalite de bir yere kadar. Eğer selfie çektiğiniz ortamda ışık biraz azalırsa kameradan iyi bir fotoğraf çekmesini beklemeyin.

Her ürünün olduğu gibi iPhone X’un da hem iyi hem kötü tarafları bulunuyor. Hangisinin baskın geldiği tüketicilerin beğenisine kalmış bir durum. Apple’ın yeni iPhone X ‘selfie’ tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.