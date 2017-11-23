Apple, ABD'de bugün şükran günü olması şerefine iPhone X ve AirPods ağırlıklı bir video paylaştı.

ABD’de bugün bayram var. İzlediğiniz yabancı dizi ve filmlerde sıkça gördüğünüzü düşündüğüm “Şükran Günü” diye tabir edilen bayram, her yıl Kasım ayının 4. perşembesinde kutlanıyor. Bu süreçte Black Friday indirimleri sayesinde “bir nevi” şükran gününün tadı çıkartılıyor.

Pek çok firmanın indirimleriyle ortak olduğu Şükran günü, hasata ve geçmiş yılın tüm nimetlerine kutsanan ulusal bir bayramdır. Dünyanın en büyük şirketi Apple da bu günü unutmamış. iPhone X ve AirPods’un yer aldığı bir video yayınlayan Apple, “Holiday - Sway - Apple” video başlığı altında, kulaklarında AirPods olan bir çiftin dans etmesine odaklanıyor.

Daha önce yine Apple tarafından kullanılan Sam Smith’in “Palace” şarkısıyla birlikte dans eden ikili, noelin yaklaştığı bir dönemde karın altında dans ediyorlar. Apple, bu video ile AirPods’un özgürlüğüne ve size verdiği hisse odaklanıyor.

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Bu videoyu Sam Smith de kendi kişisel Twitter hesabından paylaştı. Smith, “Gerçek aşk asla zaman kaybı değildir. @Apple’ın tatil duyurusunu seslendirmek için “Palace”i seçmesi benim için onurdur” dedi.