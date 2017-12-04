Apple, İrlanda’ya Milyarlarca Dolar Vergi Borcu Ödeyecek

14.5 milyar dolar borç önümüzdeki yıl ödenmeye başlayacak.

Geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği, Apple’ın İrlanda ile olan vergi anlaşmasının yasalara aykırı olduğu ve şirketin ülkeye vergi borcunun bulunduğu kararına vardı. 2016 yılında alınan karara uymayan İrlanda, vergi borcunun toplanmasını yavaşlattı bunun üzerine Avrupa Adalet Divanında dava açıldı. Wall Street Journal yakın zaman içerisinde Apple’ın borçlarını ödemeye başlayacağını duyurdu.

Apple ve İrlanda alınan kararın aksine savaştılar. İrlanda, Avrupa Birliği’nin otoritesini aştığını ve ülke iç işlerine bu kadar karışmasının yanlış olduğunu söyledi. Apple ise vergi borcunun yanlış hesaplandığını ileri sürdü. Her iki tarafta farklı nedenler ile karara itiraz etmeye devam ediyor ve para itirazlar yapılırken bir emanet formu içerisinde tutulacak. Net bir karara varıldıktan sonra para sahibine verilecek.

İrlanda finans bakanı Paschal Donohoe, Apple'ın 2018 yılının ilk çeyreğinde fonun içerisine para göndermeye başlamasını beklediğini söyledi. Avrupa Birliği her zamanki gibi diğer ülkelerin iç işlerine karışmaya devam ediyor. Apple ile İrlanda vergi anlaşması yapmış ve az vergi alıyor olmasının Avrupa Birliğinde görüşülecek yada dava açılacak bir konu olmadığını düşünüyorum. AB, İrlanda’dan önce düşük masraf ve vergi için, yapabiliyorsa Çin ile uğraşsın.