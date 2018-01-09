Eğer herhangi bir Apple markalı ürün sahibiyseniz bu haber sizi yakından ilgilendiriyor. İşlemcilerde tespit edilen Meltdown ve Spectre adındaki güvenlik açıklarına karşın Apple, önemli bir güncelleştirme sundu. Güncellemenin yüklendiğinden emin olmalısınız.

Geçtiğimiz hafta Intel başta olmak üzere neredeyse bütün elektronik cihaz üreticilerini vuran bir küresel güvenlik açığı dizisi keşfedildi. Meltdown ve Spectre, milyonlarca ve hatta milyarlarca kişinin kişisel bilgilerini açık eden ve kolayca sızdırılmasını sağlayan tasarım hataları olarak anılıyor.

Bu hatalar yazılımsal olmadıkları için, yazılım güncellemeleri geçici önlem niteliğinde. Fakat dev şirketlerin kendi kullanıcılarını korumak için kısa vadede yapacakları başka bir şey yok.

iPhone’ları ve Mac’leri de etkilediği açığa çıkan ve Apple tarafından kabul edilen bu hata, Mac’lerde Intel’in işlemcilerinden, iPhone’larda ise Apple’ın kendi üretimi olan A serisi işlemcilerden kaynaklanıyor. Bu yüzden Apple her iki platformdaki işletim sistemleri olan iOS ve MacOS için önemli bir güvenlik yaması sundu.

MacOS High Sierra için 10.13.2 sürümü, iOS için ise 11.2.2 sürümü Spectre açığına karşı Apple tarafından alınmış geçici yamaları sunacak. Bu nedenle gelen en son güncellemeyi almış olduğunuzdan emin olmalısınız. Bunun için cihaz özelliklerinde yazılım sekmesini bulup son sürüm bilgilerinizin yukarıdakilerle eşleştiğini kontrol edin.

Spectre, Meltdown’dan farklı olarak sadece Intel değil, Intel işlemci kullanan ve AMD ya da ARM gibi üreticilerin birimlerine sahip sistemler için de geçerli. Apple, açıklar ortaya çıkar çıkmaz Meltdown için geçen hafta bir güvenlik yaması sunmuştu. Spectre, diğer açığa nazaran daha karmaşık bir yapıda olduğu için çözülmesi zaman aldı.

Yazılımlarınızı her zaman güncel tutmak elbette çok çok önemli. Özellikle söz konusu işlemci açıklarının mağduru olup kişisel bilgilerinizin çalınmasını istemiyorsanız dikkatli olmanızda fayda var. Bu nedenle muhtemelen önümüzdeki aylarda sık sık güncelleme alırsanız şaşırmayın, güncelleme almaktan çekinmeyin ve vakit kaybetmeyin.

Google mobil işletim sistemi Android ve Microsoft ise Windows için benzer özelliklerdeki yamaları kullanıcılara sunmuştu.