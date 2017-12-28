Steve Jobs'ın Apple'ın kurucusu ve vefat edene kadar CEO'luğunu yürüten dahi bir yazılımcı olduğunu bilmeyen yoktur. Lakin işin içine hukuk ve bürokrasi girince, Steve Jobs markası Apple'a dahi yar olmayabiliyor.

Tüm bu hikaye İtalya'nın Napoli kentinde başlıyor. Bir takım moda şirketlerine tasarımlar yapan 2 kardeş, kendi markalarını kurmaya karar veriyorlar. Şirketle ilgili yapmak istedikleri ilk şeyse fazlasıyla ilgi çekecek bir marka ismi bulmak oluyor. İsmini marka olarak tescillememiş fenomenleri araştıran Vincenz ve Giacomo Barbato, Steve Jobs isminin marka haklarının alınmadığını öğreniyor ve bu ismi tescilletiyorlar.

Tabi ki tahmin edersiniz ki Apple durumdan haberdar olduğu anda biraderlere sayfalar dolusu dosya ve yasal belge yollayarak işi mahkemeye götürüyor. Buna karşın, İtalyan Mahkemelerinin verdiği karar, Napoli'li bu iki kardeş lehine oluyor ve marka hakkı kendilerinde kalıyor. Hali hazırda devam eden davaları olsa da, Vincenz ve Giacomo, bu moda şirketine kayıtlı markayı farklı bir çok alanda da kullanacaklarını belirtmiş

Şimdi tüm bu sürecin, şirketin 2012 yılında tescillettiği 'Steve Jobs' markası üzerinden gerçekleştiğini düşününce, keşke üniversitede olduğumuz o dönemler, "Abi Steve Jobs var ya, Nejat İşler'in akrabasıymış! 'Job' iş demek ya hani... Ehehehe!" şeklinde buz gibi espriler yapmak yerine, biraz ticari zekaya sahip olsaymışız diye düşünmeden edemiyorum. Peki siz ne dersiniz, bu davada Apple mı haklı, yoksa Napoli'li kurnaz biraderler mi?