Apple, bugün yaptığı duyuru ile iTunes İş Birliği Programı'ndan Mac ve iOS App Store uygulamalarını çıkardığını duyurdu.

Apple’ın iTunes İş Birliği Programı, geliştiricilerin web sitelerine ya da uygulamalarına şarkı, uygulama, kitap, film ve daha fazla içeriğe bağlantı vererek satışlardan pay elde etme ve bu şekilde bir gelir modeli oluşturma imkanı sunuyordu.

Geçtiğimiz yıl yayınlanan iOS 11 ile birlikte iPad ve iPhone’lar için App Store’u, bu yıl yayınlayacağı macOS Mojave ile de Mac için App Store’u güncelleyecek olan Apple, İş Birliği Programı’ndan Mac ve iOS uygulamalarını kaldıracağını duyurdu.

Apple’ın bu hamlesi ile Mac ya da iOS App Store uygulamalarına bağlantı veren web site ve uygulamalar artık satışlardan pay elde edemeyecek Aslına bakılırsa bu durum çok da şaşırtıcı değil çünkü Apple, daha önce de web sitelerine verdiği payı düşürmeyi denemişti.

Geçtiğimiz yıl Apple, web sitelerine oluşturdukları App Store trafiği için verdiği %7’lik payı %2.5’e düşürmüştü. Ancak gelen tepkiler üzerine bu pay yeniden %7’ye çıkmıştı. Uygulama içi satın alma işlemleri için verilen pay ise kalıcı olarak %2.5’e düşürülmüştü.

Apple’ın bu hamlesi, uygulama bağlantıları sayesinde gelir elde eden web siteleri fazlasıyla öfkelendirdi. Birinci nesil Apple uygulama geliştiricilerden biri olan ve iTunes İş Birliği Programı sayesinde ciddi gelir elde eden web siteler, Apple’a adeta ateş püskürdü.