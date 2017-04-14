Apple, iTunes Marka İsmini Ortadan Kaldırıyor!

Apple, iTunes'i piyasadan kaldırmadan önce ismini yok ediyor. Bu kapsamda iTunes Podcast'lerin ismi değişti.

Apple’ın ünlü iTunes markası her geçen gün biraz daha yok oluyor. Apple’ın bitirmek istediği iTunes, isminin büyüklüğünden dolayı birden değil de adım adım kesilecek. Apple, perşembe sabahı çok ufak gibi gözüken ancak marka bazında bakacak olursak önemli bir değişiklik gerçekleştirdi. “iTunes Podcast” olarak adlandırılan Podcastlar, bundan sonra “Apple Podcast” olarak adlandırılacak.

Apple’ın yaptığı resmi açıklama ile birlikte iTunes’in isminin adım adım ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Aynı zamanda Apple Müzik ile uyum içerisine giren Podcast başlığı, Apple’ın tarzını daha iyi sergiliyor gibi duruyor.

Özellikle Spotify gibi gerçek zamanlı aktarım hizmetlerinin diğer tüm benzer programların yerini alması, iTunes’in önlemeyen çöküşünü de hızlandırmış oldu. Apple sonunda Beats Electronics’i satın alarak akış servisini Apple Music’e çevirmiş ve müzik sektöründe tekrar söz sahibi olmaya başlamıştı.

Zaten, yıllar boyunca iTunes yazılımı şişmiş ve iyiden iyiye hantal bir hal almıştı. Apple kullanıcıları iTunes’in kapanmasını istiyordu, ancak Apple bunu birden yapamazdı. Bu yüzden böyle kısa adımlar atarak, iTunes’i hafızalardan silmeye çalışıyor.

Apple’ın yeni isim değişikliği ile birlikte yeni bir güncellemenin gelmediğini belirtelim. İnsan isim değişikliği yaparken bir iki yenilik getirir, değil mi ama? :)