Apple, kendisinin onaylamadığı uygulamaları çıkarması ve ücretsiz iOS uygulaması sunması ile ünlü Jailbreak'in üyelerinden birisi ile anlaştı.

Apple, güvenlik konusunda kendisini dünyanın en iyi firması olarak tanımlıyor. Özellikle CIA ile giriştiği veri savaşında dik duruşundan asla vazgeçmeyen ve kullanıcı güvenliğini her zaman ön planda tutan Apple, bu uğurda sürekli yeni adımlar atmaya devam ediyor.

Dünyada yer alan en iyi güvenlik uzmanlarını toplayarak bünyesine katan Apple, son olarak kendisine düşman sayılabilecek Jonathan Zdziarski’yi bünyesine kattı. Zdziarski, Apple’ın pek hoşlanmadığı jailbreak topluluğunun bir üyesiydi. Apple’ın onaylamadığı uygulamaları yayınlayan jailbreak, Apple cihazlarının garantiden çıkmasına sebep olabiliyordu.

Zdziarski’nin Apple’da ne yapacağı hakkında ayrıntılar açıklanmadı ancak bizzat Zdziarski, paylaştığı blog yazısı ile Apple’a katıldığını duyurdu.

“Apple’ın güvenlik mühendisliği ve mimarlık ekibiyle birlikte çalışacağımı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Başkalarının güvenlik ve gizliliğini korumaya yönelik tutkumu, benim gibi düşünen insanlarla paylaşmak için çok heyecanlıyım.” dedi.

Zdziarski, yaptığı açıklamaların devamında bu kararın kendisi için vicdan meselesi halini aldığını ve gizliliğin gizli olarak kalması gerektiğini belirtiyor. Zdziarski’yi tanımayanlar için belirtelim, kendisi iOS Hacking topluluğunda NerveGas ismi ile bilinen birisiydi. Apple’ın FBI ile yaptığı iPhone 5C savaşında Apple için uzman analizi sağlamıştı. Apple’a ve Jonathan Zdziarski’ye başarılar diliyoruz.