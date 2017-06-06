Apple, Kablosuz Kulaklığı AirPods'ların İşlevini Artırıyor!

Apple'ın çok sevilmesine rağmen yetersiz erişilebilirlik sebebiyle eleştirilen kulaklığı AirPods'a yeni kontrol özellikleri geliyor. Kullanıcılar, artık bu alanda da kendi seçimlerini yapabilecekler.

Apple geçen sene AirPods’ları piyasaya çıkardığında, en belirgin şikayetler kontrol tarafında yaşanan eksikliklerden gelmişti. Çoğu kullanıcı için yeterli olmayan bu kontroller, iOS 11 ile aşılacak gibi duruyor. iOS 11'de AirPods’ların çift dokunma hareketi ayarlanabilecek.

AirPods’ta yer alan çift dokunuşun işlevini değiştirmek için AirPods’un Bluetooth ayarlarına girerek buradan gerekli ayarlamaları yapmanız yeterli olacak. Kullanıcılar daha önce bu özellikleri seçemedikleri için, çift tıklamanın Siri’yi mi yoksa Oynat/Duraklat seçeneğini mi açtığı belli değildi. iOS 11 sayesinde bu sorun ortadan kalkıyor ve yetki tamamıyla kullanıcıya bırakılıyor.

Apple her AirPods kulaklığa tek ve çift dokunma eylemi uygulayarak kulaklıkların işlevselliğini artırdı. Bu sayede 4 farklı komutu telefonu açmadan sağlayabilirsiniz. Bu özellikler son derece hoş, ancak iOS 10’da da olması gerekiyordu.

AirPods’ları hemen bu şekilde kullanmak istiyorsanız, iOS 11’in beta sürümüne şu anda ulaşabilirsiniz. Tam kararlı sürümün ise Eylül ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor.