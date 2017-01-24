Apple, Kablosuz Şarj Mimarisinde Tek Ortakla Yetinmeyecek!

Apple'ın yıl içinde piyasaya sürülmesi beklenen amiral gemisi iPhone 8, kablosuz şarj alanında da devrim yapma niyetinde.

Araştırma şirketi, 2011'den beri Apple tarafından yapılan ve her biri kendi cihazları için endüktif şarj çözümleri uygulamak için gerçekleştirilen bir düzineden fazla patent başvurusunu, araştırmasının temeline oturtuyor.

Apple'ın iPhone 8'de dahili kablosuz şarj teknolojisini kullanacağı gerçeği daha da ileri gidiyor. Apple tamamen camlı bir tasarıma geçeceği için (dedikodular bu olarak yönde) pek çok şirket ile çalışmak zorunda. Lite-on camlı yapıya eğilirken, Energous ise metalik gövdeye destek veriyor. iPhone 8'in camdan geriye kalan parçalarının paslanmaz çelik olacağını ve neredeyse hiç plastik bulunmayacağını vurgulamak da fayda var.

Araştırma, Apple'ın "sadece" Energous ile bir ortaklığa sahip olmadığını vurgulamakla kalmıyor; Apple'ın bu ortaklığı, yeni kablosuz şarj mimarisi hakkında daha fazla araştırma yapmak için kullandığını da öne çıkarıyor.

Endüktif kablosuz şarj sisteminde, telefonda ve kablosuz şarj cihazında manyetik bir bobin bulundurulması gerekiyor. Dezavantajlarına rağmen, piyasadaki en popüler kablosuz şarj biçimi zira fiyat-performans oranı yüksek. Apple bile, Apple Watch'ta bu mimariden faydalanıyor. Ne var ki Lite-On'u da yanına alan dev bilişim şirketi, yeni amiral gemisinde çok daha verimli bir kablosuz şarj sistemi geliştirmeyi aklına koydu.