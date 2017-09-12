Apple'dan Kayıp iPhone'ları Bulmayı Kolaylaştıran Patent

Kayıp iPhone akıllı telefonlar kaybolduğunda bulunmalarını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir teknoloji geliştirilerek Apple tarafından patenti alındı.

Find My iPhone ya da iPhone'umu Bul özelliği telefonunuzu kaybettiğinizi fark ettiğinizde hem konumunu görmenizi hem de kilit ekranına bulan kişi için bir mesaj gönderebilmenizi sağlayan iyi bir uygulama. Ancak bu özellik telefonunuzu kaybettiğinizi fark etmediğiniz sürece malesef bir işe yaramıyor.

Cihazınızı kaybettiğinizi henüz fark etmediğiniz durumda devreye giren bu patent işte şöyle: "Kayıp bir cihazı bulan dürüst bir insanın cihaz kilitliyse sahibine ulaşması neredeyse imkansız. Yeni buluşumuz sayesinde kullanıcının daha önce belirlediği bir kişi, cihaz kilitliyken dahi bulan kişi tarafından aranabilir olacak ve bu sayede cihazın bulunması mümkün hale gelecek. "

Açıklamada da belirtildiği üzere, kayıp bir cihazı bulan kişi, kilit ekranında önceden belirlenmiş kişiyi aramak için bir seçenek görecek. Bu işlem için herhangi bir şifre girişi veya cihazın kilidini açmak gerekmeyecek.

Şuan için zaten bu özellik var diyeceksiniz ancak eski yöntemin bulunabilmesi, cihazı elinde tutan kişinin iPhone ile ilgili bilgiye sahip olmasını gerektiriyor. Eski yönteme göre acil kişilere ulaşmak için kilitli telefonda "Acil" butonuna dokunmak, ardından "Medikal Bilgiler" kısmına girip önceden belirlenmiş kişilere ulaşmak şeklinde bir prosedürün işlenmesi gerekiyordu. Yeni patent gördüğünüz üzere cihazlara ulaştığında bu basamakları oldukça basitleştirecek.

Apple'ın dakikalar sonra yeni ürünlerini tanıtacağı etkinliği alttan canlı izleyebilirsiniz.